Pablo, empresario de coches, sobre su modelo para rescatar coches: “Hay mucha gente que piensa que tiene una chatarra y no”

Desde su taller, Pablo ha logrado transformar la compraventa de coches en una experiencia emocional y cercana. Fundador del proyecto Sidonia, combina el conocimiento técnico con la naturalidad de las redes sociales para conectar a los compradores con vehículos que muchos daban por perdidos. Su filosofía es simple: mostrar cada coche con transparencia, sin patrocinios ni artificios. “A nivel redes sociales no tengo ni patrocinadores ni colaboradores, simplemente vivo de lo que se venda”, afirma con la convicción de quien ha convertido su pasión en su principal fuente de ingresos.

Un negocio donde la confianza es el motor

Pablo ha encontrado en la honestidad su principal herramienta de venta. En sus vídeos presenta los coches tal cual son, con sus defectos y virtudes, lo que ha despertado el interés de miles de seguidores y compradores. “Vendí uno en 24 horas y otro antes de subir el vídeo porque lo anuncié en historias”, contó en una charla en el podcast Al Corte.

Actualmente gestiona unos 21 o 22 coches y ha vendido 12, casi la mitad del inventario. “Depende de muchísimos factores, pero lo primero que influye es el precio que pongas tú al coche. Yo asesoro, pero los precios los pone el cliente”, explicó.

El valor, dice, no está solo en la mecánica, sino en la percepción del comprador. “También la gente tiene que entender que los precios suben, la moneda se devalúa, y si a eso le sumas la exclusividad, los coches van a subir de precio”.

Por eso insistió en que el secreto está en mostrar el coche correcto a la persona adecuada. “He visto tu vídeo y me han vuelto las ganas, que lo compro”, le comentó un cliente tras ver una publicación. “No es como vender una camiseta. Aquí estás hablando de coches de 30.000 euros o más, y cada decisión implica confianza”, añadió.

Dar valor donde otros solo ven chatarra

Más allá del negocio, Pablo busca reivindicar el valor oculto de los coches antiguos o poco convencionales. “Hay mucha gente que piensa que tiene una chatarra y no. A lo mejor hay más valor en ese coche de lo que crees”, aseguró. Su método consiste en rescatar vehículos únicos, contar su historia y darles una segunda oportunidad.

Antes de crear Sidonia, intentó montar un marketplace, pero lo cerró porque “tenía más gastos de lo que estaba generando”. Aquella experiencia, dice, le enseñó que la sostenibilidad de un proyecto depende de la autenticidad y no solo del volumen de ventas.

El poder de la visibilidad

Para Pablo, el futuro de la compraventa pasa por la visibilidad digital y la conexión emocional. “Creo que tenemos la capacidad de crear la necesidad de comprar un coche dentro del mundo de las redes sociales”, afirmó. Su fórmula combina autenticidad, pasión y confianza, tres valores que le han permitido construir una comunidad sólida y un negocio rentable sin depender de intermediarios.

En un sector cada vez más competitivo, su historia demuestra que vender un coche no se trata solo de motores, sino de contar historias que encienden emociones y recuperan el valor de lo que otros ya habían dado por perdido.