Un joven camionero rompe el mito sobre el salario de los que inician en la industr: “Gano ahora 4.000 a 3 años de que inicié”

por desafiar la narrativa de que las oportunidades laborales para los jóvenes en España son escasas. “A mí nunca me ha faltado trabajo”, dijo, con la naturalidad de quien ha hecho de la carretera su forma de vida.

Durante estos años ha trabajado tanto con remolques frigoríficos como con camiones de piso móvil, vehículos que descargan y cargan automáticamente, y destacó que prefiere el trabajo nacional por permitirle pasar los fines de semana en casa. “Haciendo nacional cobraba unos 2.300 euros netos y tenía tiempo para vivir”, señaló, subrayando la importancia del equilibrio entre esfuerzo y bienestar.

De los 900 a los 4.000 euros: una carrera a base de constancia

Según relató Nayet, comenzó ganando apenas 900 euros cuando se incorporó al sector. Con el paso del tiempo y su propio esfuerzo, pasó a conducir camiones de mayor capacidad y asumir trayectos nacionales e internacionales. “Si quieres ganar dinero tienes que proponértelo y trabajar mucho”, explicó.

“Todo depende de la mentalidad”: el mensaje a los jóvenes

En su reflexión más personal, Nayet apuntó que el problema no es la falta de oportunidades, sino la actitud con la que se enfrentan. “Hay gente que dice que no hay trabajo, pero el que quiere lo busca. Depende de la mentalidad”, afirmó. También habló de los sacrificios que implicó llegar hasta donde está: jornadas largas, ahorro constante y la determinación de no rendirse.

“Si algo te gusta, dedícale tiempo y aléjate de lo que te distrae. Tarde o temprano llega el resultado”, aconsejó. Para él, la clave no está en el título académico, sino en la disciplina y la capacidad de aprender haciendo.

Más allá del camión: nuevos proyectos y futuro

Aunque su principal fuente de ingresos sigue siendo la conducción de camiones, Nayet también ha desarrollado una afición rentable: la reparación de teléfonos móviles. A través de TikTok e Instagram comparte sus conocimientos sobre cómo arreglar y revender dispositivos, enseñando a otros jóvenes a “ganar dinero con sus propias manos”.

Entre sus planes está abrir una tienda de telefonía y seguir compaginando ese proyecto con su trabajo en carretera. “He aprendido mucho y quiero volver a intentarlo, corrigiendo errores del pasado”, comentó. Desde Almería, donde actualmente reside, asegura que no cambiaría su estilo de vida: “Soy feliz con mi trabajo y con lo que hago cada día”.