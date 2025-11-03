Un estudio confirma por qué los coches chinos se devalúan más rápido que los europeos: Es lo que todos sabían

El auge de los coches chinos en España ha cambiado el panorama del sector. En pocos años, estas marcas han pasado de ser una opción marginal a competir directamente con los coches europeos, impulsadas por su tecnología y sus precios más bajos. Sin embargo, un estudio especializado en automoción realizado por Ganvam junto a la tasadora DAT ha revelado el lado menos favorable del fenómeno: los modelos procedentes del gigante asiático se devalúan con mayor rapidez, una tendencia que ya empieza a preocupar en el mercado de ocasión.

¿Por qué los coches chinos se devalúan antes que los europeos?

Según CocheGlobal, el estudio de Ganvam y DAT muestra que los vehículos chinos conservan en promedio un 60,7 % de su valor tras tres años, mientras que los coches europeos mantienen un 65,5 %. Esa diferencia refleja una brecha creciente en el mercado de segunda mano.

Fernando Miguélez, director general de Ganvam, explicó que la depreciación más rápida se debe, sobre todo, a la alta presencia de modelos eléctricos e híbridos, segmentos donde la tecnología avanza muy rápido y los precios bajan constantemente, afectando el valor de los usados.

El informe también destaca que, aunque los fabricantes asiáticos ofrecen modelos cada vez más competitivos, el servicio postventa sigue siendo su gran punto débil, ya que hay menos piezas de repuesto, reparaciones más lentas y red limitada de talleres, lo que genera desconfianza en los compradores de ocasión, según Luis Murias, director general de DAT Ibérica.

El mercado español abraza la oferta china

En apenas tres años, el fenómeno ha pasado de la curiosidad a la consolidación. Estos seis fabricantes chinos concentran más del 94 % de las ventas en el país:

MG

BYD

Omoda

Jaecoo

Ebro (marca relanzada en España con apoyo de la china Chery )

Leapmotor

Además, casi el 70 % de las matriculaciones corresponde a compradores particulares, muy por encima del promedio del mercado.

Murias sostiene que la competitividad de precios y la mejora de la calidad han sido claves, aunque advierte que el reto pendiente es ganarse la confianza a largo plazo.

Aun con la devaluación más alta, Ganvam prevé que las marcas del gigante asiático seguirán creciendo en España, donde el consumidor busca alternativas más accesibles ante el aumento del coste de los coches europeos.