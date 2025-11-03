Un empresario de 21 años no se corta sobre importar coches desde el exterior: "Te puedes ahorrar 10.000 €"

Un empresario de 21 años no se corta sobre importar coches desde el exterior Freepik

Un empresario español de 21 años especializado en compraventa de vehículos reveló en un vídeo los coches más rentables para importar desde el exterior. Según explicó, quienes saben cómo hacerlo pueden ahorrar hasta 10.000 euros o más en modelos nuevos o seminuevos, en comparación con los precios que se pagan en España.

Los coches que más conviene importar

El fundador de Scuderia Viondi señaló que muchas personas creen que con 30.000 euros solo pueden acceder a coches de gama media, pero al comprar en el extranjero pueden aspirar a deportivos o SUV premium. En su lista, compartió cinco modelos con grandes diferencias de precio entre España y otros países europeos.

Mini Countryman S E : híbrido enchufable con buena autonomía eléctrica. En España ronda los 40.000 € , mientras que en otros países europeos se consigue por unos 30.000 € .

Opel Cascada : modelo familiar muy vendido, con un precio local de 40.000 € frente a los 30.000 € en mercados europeos.

Audi A3 : nuevo cuesta unos 50.000 € en España, pero en Alemania puede encontrarse por 30.000 € con poco kilometraje.

Seat León (2023) : supera los 35.000 € en concesionarios españoles, pero en Alemania el mismo modelo baja a 27.000 € .

BMW X3: SUV de gama alta que en España cuesta alrededor de 50.000 €, mientras que en su país de origen puede conseguirse por 30.000 €.

La posibilidad de comprar coches de lujo

Como bonus, el joven empresario mencionó el Maserati Levante diésel, un SUV deportivo que en España puede alcanzar los 100.000 €, pero que en otros países europeos se consigue por unos 35.000 €.

Según explicó, importar puede ser una excelente forma de acceder a vehículos exclusivos con un importante ahorro si se conocen los trámites y los mercados adecuados.