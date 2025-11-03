Un asesor experto no se corta y te explica qué es lo que debes saber para adquirir un coche en subastas en España a muy buen precio

La compra-venta de coches es un sector en el que puedes aprovechar oportunidades reales y buenos precios. Freepik

Encontrar un coche barato y en buen estado en subastas en España no es imposible, aunque lo parezca. Un experto en coches explica qué debes saber para adquirir un coche a un muy buen precio y sin complicaciones. En su cuenta de TikTok @amosgarage, asesor en compra y venta en Madrid, muestra paso a paso cómo funcionan las subastas en vivo en el país y qué detalles tienes que revisar antes de hacer una oferta.

Cómo adquirir un coche en subastas en España sin perder dinero

El asesor experto aclara desde el inicio que si lo que buscas es un coche con muy buen precio, lo ideal es acudir a una subasta donde se venden vehículos con algunos desperfectos que puedes reparar después.

En su video, muestra cómo acceder a la web Copart, una plataforma con subastas en vivo en España, donde se pueden ver los kilometrajes, precios de puja y el estado de cada vehículo. Allí es posible filtrar por marca, comparar modelos y participar directamente en las ofertas semanales.

El experto explica que, por ejemplo, un BMW Serie 3 Touring de 2013 puede aparecer con una puja actual de 1.900 euros, y si el interesado ofrece una cifra superior, es muy probable que se quede con el coche. Eso sí, advierte que siempre conviene hacerlo con la orientación de un profesional, asesor o un buen comerciante que conozca el proceso.

Consejos del experto para aprovechar las subastas de coches

Revisar las fotos y descripción del vehículo antes de ofertar.

Consultar el historial y el estado de la reparación necesaria.

Contar con la ayuda de un asesor de confianza para evitar errores.

Apostar por modelos con buen precio y potencial de recuperación.

“Hazlo a través de profesionales y nunca tendrás una mala experiencia”, concluye el experto.