Carlos, empresario, sobre el futuro de la industria de venta de coches de segunda mano: “El 99% de los españoles acabará comprando uno”

Con más de dos décadas de experiencia en el sector automotriz, Carlos habla con la seguridad de quien ha visto evolucionar la compraventa de vehículos desde dentro. En sus palabras, el mercado español vive un punto de inflexión: “El 99% de los españoles acabará comprando un coche de segunda mano”. Su visión no parte del optimismo, sino del análisis de un sector que se ha transformado por completo en los últimos años.

Un negocio en crecimiento constante

“En España se venden dos millones de coches usados al año”, señaló Carlos en una plática en el podcast Itnig, destacando que esa cifra duplica a la del mercado de nuevos. Explicó que esta diferencia no solo refleja la situación económica del país, sino también un cambio en la mentalidad del comprador. “Hoy el coche de segunda mano es una elección inteligente, no un plan B. La gente busca eficiencia, precio y fiabilidad”.

Carlos recordó que hace años la compraventa era un oficio poco regulado, asociado a la improvisación. Sin embargo, ahora se ha profesionalizado y requiere conocimiento técnico, atención al cliente y gestión administrativa. “Esto ya no va solo de comprar barato y vender caro. Hay que entender de mecánica, de tendencias y de comportamiento del mercado”.

El comprador español ha cambiado

Según el empresario, la nueva generación de clientes ha modificado las reglas del juego. “El comprador actual está mejor informado, compara precios y exige transparencia. Ya no confía en cualquiera que diga tener un coche en buen estado”. En su experiencia, esa evolución ha obligado a los vendedores a ofrecer procesos más claros y servicios adicionales, como garantías, revisión previa o asesoría personalizada.

Carlos apuntó que este cambio también ha generado más competencia. “Ahora todos quieren entrar al negocio porque creen que es fácil, pero no lo es. Hay que saber detectar oportunidades, tener olfato y moverse con decisión. Los coches buenos se venden rápido y el mercado no perdona los errores”. Para él, la clave es la constancia y la capacidad de adaptarse a los ciclos del mercado sin perder credibilidad.

Una industria en transformación

Aunque el mercado de ocasión atraviesa su mejor momento, Carlos advirtió que no se trata solo de vender más, sino de prepararse para un futuro distinto. “La tecnología, los nuevos hábitos de movilidad y los coches eléctricos están cambiando las reglas. El negocio se volverá más digital, y quien no se adapte se quedará atrás”.

Aun así, mantiene una visión optimista. “Siempre habrá coches, siempre habrá necesidad de moverse. Lo que cambiará es la manera de ofrecerlos y la relación con el cliente. El que entienda eso, sobrevivirá”. Para Carlos, el reto no está en competir contra las grandes marcas, sino en mantener el trato humano que siempre ha caracterizado a los buenos vendedores.