Luigi, vendedor de coches de segunda mano: “En una semana llegué a comprar 15 coches; el mercado premia al que se mueve rápido

Luigi mencionó que a pesar del auge de los autos eléctricos la gente sigue desconfiando del motor y otros elementos.

En un sector tan dinámico como el de la compraventa de coches usados, la rapidez y la intuición valen tanto como la experiencia. Así lo relató Luigi, conocido en redes como Luigi AMG, quien lleva más de diez años dedicado a este negocio en España, donde la demanda de vehículos de ocasión ha crecido sin pausa. Su historia refleja las luces y sombras de un mercado en el que cada día cuenta y en el que, según él, “el que se mueve rápido es el que gana”.

De la pasión por los coches al negocio que nunca se detiene

“Yo era camarero”, contó Luigi entre risas en una plática en el canal de YouTube Wlan73 Garaje Fun, recordando sus primeros pasos antes de dedicarse por completo a los coches.

Empezó comprando un vehículo usado para revenderlo, y pronto descubrió que tenía un talento natural para negociar. “En una semana llegué a comprar 15 coches; era una locura. No dormía, estaba todo el día pendiente de las oportunidades”, relató. Con el tiempo, pasó de hacerlo por necesidad a convertirlo en su profesión principal.

El auge de los coches de segunda mano en España, impulsado por los precios de los nuevos y los plazos de entrega más largos, ha creado un escenario ideal para vendedores experimentados. Según datos de Ganvam, en 2024 se vendieron más de 1,9 millones de vehículos usados, frente a 950.000 coches nuevos. “La clave es moverse, no esperar. Si ves una oportunidad y dudas, otro la compra antes que tú”, subrayó Luigi.

Entre la legalidad, la intuición y los trucos del oficio

Aunque muchos ven la compraventa como un oficio sin reglas, Luigi defendió la importancia de hacer las cosas bien. “Yo trabajo con total transparencia: cada coche tiene su contrato, sus papeles, todo claro. La reputación lo es todo en este negocio”, afirmó. En sus vídeos, donde muestra el proceso de compra, limpieza y venta de cada vehículo, insistió en que la confianza con el cliente es lo que marca la diferencia.

También advirtió sobre las estafas y las operaciones que “suenan demasiado bien para ser verdad”. Según cuenta, ha visto de todo: “Coches que en fotos parecían perfectos y luego no arrancaban, o supuestas gangas que escondían golpes graves. Por eso siempre reviso cada coche y nunca pago sin ver”. Su método combina experiencia e instinto, pero también una red de contactos que le permite acceder a oportunidades antes que la mayoría.

El futuro del sector: eléctricos, subastas y nuevos compradores

Sobre las tendencias actuales, Luigi reconoció que los coches eléctricos aún no son el centro del negocio. “La gente los ve caros y con incertidumbre por las baterías. En el mercado de ocasión, lo que más se vende sigue siendo el diésel y el gasolina bien cuidado”, comenta.

Aun así, cree que los eléctricos ganarán terreno con el tiempo, especialmente si bajan los costes de mantenimiento y mejora la infraestructura de carga.

Otro de los fenómenos que menciona son las subastas online, que cada vez atraen a más particulares y profesionales. “Tienen su parte buena, pero también mucho riesgo. Puedes encontrar joyas o comerte un coche con problemas. Es cuestión de saber cuándo parar”. Para Luigi, el secreto del éxito sigue siendo el mismo que el primer día: “Mucha paciencia, mucha calle y moverse rápido. Aquí no gana el que más sabe, sino el que mejor reacciona”.