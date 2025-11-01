Un experto mecánico no se corta y revela el truco para evitar que te estafen al comprar un coche: "Es muy importante"
El profesional da consejos importantes a la hora de comprar un coche de segunda mano.
Comprar un coche de segunda mano siempre puede generar dudas con respecto al estado general del vehículo que vamos a adquirir. El experto en coches de Need Car Help compartió un vídeo en el que asegura que hay varias cosas a tener en cuenta para evitar estafas.
La cantidad de kilómetros no siempre es el factor clave a la hora de comprar un coche de segunda mano
El profesional aconseja: "No compréis un coche mirando solamente el numerito de kilómetros. Eso simplemente nos marca lo que es, un número".
"El número del cuadro no cuenta toda la historia. Hay coches con 60.000 km que están para el desguace… y otros con 200.000 que están impecables", asegura.
Para el profesional, es muy importante revisar los coches a fondo para ver qué vida han tenido, qué mantenimiento le han dado y qué tipo de uso ha tenido.
El consejo del experto en coches
El profesional aconseja que antes de comprar un coche de segunda mano, es importante que lo revise un profesional mecánico. De esta manera, se podrá hacer un análisis completo del estado integral del vehículo.
"Evita fraudes, engaños y compras caras", sentencia.