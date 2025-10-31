No busques un coche de segunda mano: todos en España se rinden ante el precio de este coche eléctrico chino que nuevo cuesta menos de 12000 euros

Este coche eléctrico compacto está diseñado para la movilidad diaria en ciudad. BYD

En España, cada vez más conductores se dan cuenta de que comprar un coche nuevo puede ser más accesible de lo que en realidad parece. Hay coches que se posicionan en el mercado con precios accesibles, como lo es por ejemplo el BYD Dolphin Surf, un coche eléctrico chino que tiene un precio de menos de 12000 euros. Este modelo compacto combina tecnología, autonomía y diseño en una propuesta que está conquistando el mercado urbano.

El coche eléctrico chino que cuesta menos de 12000 euros y ya enamora en España

El BYD Dolphin Surf se ha convertido en la alternativa real para quienes pensaban en un coche de segunda mano. Su precio arranca desde 11.780 euros, según la información publicada por BYD, que incluye el adelanto del Plan Moves III. Con este incentivo, el modelo más accesible de la marca ofrece la posibilidad de estrenar un coche nuevo y 100% eléctrico sin hacer un gran desembolso.

El Dolphin Surf combina un diseño moderno con una sorprendente amplitud interior. Su batería Blade Battery, una de las más seguras del mercado, le otorga hasta 507 km de autonomía urbana y cero emisiones. Además, su consumo eléctrico se sitúa entre 15,5 y 16 kWh/100 km, cifras homologadas según el ciclo WLTP.

Detalles del BYD Dolphin en color lima. BYD

Un coche eléctrico pensado para la ciudad y la vida moderna

Este coche eléctrico compacto está diseñado para la movilidad diaria en ciudad. Su maniobrabilidad y su radio de giro corto lo hacen ideal para moverse entre el tráfico o aparcar con facilidad. Además, su potencia alcanza los 156 CV en la versión Comfort, lo que garantiza un rendimiento ágil y seguro.

Entre sus características destacan:

Pantalla giratoria de 10 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Control por voz “Hi, BYD” para manejar funciones sin distracciones.

Apertura NFC que permite abrir el coche con el móvil o una tarjeta.

Carga rápida del 10 % al 80 % en apenas 30 minutos.



Con estas prestaciones, el BYD Dolphin Surf demuestra que un coche eléctrico chino nuevo puede ser una opción práctica, moderna y asequible para quienes buscan dejar atrás el motor de combustión sin sacrificar confort ni estilo.