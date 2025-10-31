Un experto en coches revela cuáles son los modelos que más se devalúan: "En los primeros 5 años pierden el 70% del valor" Freepik

Comprar un coche no siempre es una buena inversión. Según un experto en vehículos del canal Garaje Hermético, algunos modelos pueden perder hasta un 70% de su valor durante los primeros cinco años. Según él, la clave está en saber qué tipos de vehículos se devalúan con más rapidez y cuáles logran mantener mejor su precio de reventa.

Los coches que más pierden valor con los años

El experto explicó que los vehículos de lujo son los que más dinero pierden a medio plazo. Aunque su precio de compra es alto, su mantenimiento resulta costoso y la demanda en el mercado de segunda mano es reducida.

También mencionó a los "deportivos sin pedigrí", es decir, aquellos fabricados por marcas generalistas. A diferencia de los modelos de firmas exclusivas, estos no conservan un atractivo especial para los coleccionistas y su precio cae con mayor facilidad.

Los eléctricos y los diésel, entre los más afectados

Los coches eléctricos son otro grupo que sufre una fuerte devaluación. Según el experto, el motivo principal es el temor de los compradores ante una posible sustitución de la batería, una reparación que puede resultar muy costosa.

Por su parte, los diésel y algunos híbridos de gas también pierden terreno por la percepción de que son tecnologías obsoletas o con fecha de caducidad. Muchos conductores los evitan por miedo a futuras restricciones o problemas con la normativa ambiental.

La imagen de marca también influye

Otro factor determinante es la reputación del fabricante. Marcas con menor prestigio o de poca trayectoria en Europa pueden tener más dificultades para mantener el valor de sus coches. “Intentar vender un modelo chino o de una marca con mala imagen puede ser complicado, aunque el coche sea bueno”, señaló el experto.

Además, los vehículos de producción masiva se devalúan más rápido por simple ley de oferta y demanda: al haber muchos en el mercado, su precio tiende a caer.