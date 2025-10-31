Un experto en coches no da crédito y se rinde ante este coche Smart: Está a un precio mucho más accesible que sus modelos anteriores

El Smart #1 ha dejado sin palabras a más de un experto en coches, y uno de ellos es Eduardo Alonso, de AutoFácil, quien reconoce que este modelo “ha sacado los pies del tiesto”. Esto se debe a que esta versión Smart #1 Pure combina un diseño práctico, buenas prestaciones y un precio mucho más accesible que sus versiones anteriores, quedándose en 29.500 euros.

El experto se rinde ante el nuevo coche eléctrico de Smart

Según Eduardo Alonso, el coche eléctrico Smart #1 marcó un antes y un después para la marca desde su lanzamiento en 2022. Dejó atrás al clásico Fortwo para ofrecer un SUV urbano con cinco plazas y doble maletero, adaptado a los nuevos hábitos de movilidad. La versión Pure llega con la intención de democratizar el modelo, manteniendo el motor de 272 CV y una batería de 49 kWh, suficiente para recorrer 310 km con una sola carga.

El propio Alonso asegura que el Smart #1 Pure “es la opción más lógica dentro de la gama por su precio y equilibrio”. Su coste de 29.500 euros lo coloca como una alternativa competitiva frente a rivales eléctricos como el Renault 4 E-Tech.

Smart #1 Smart

Un coche bien hecho, con calidad y buen espacio interior

El Smart #1 no solo sorprende por su motor y autonomía. Su interior muestra materiales sencillos, pero de buena calidad, con detalles que recuerdan al estilo de Mercedes-Benz. Destacan los asientos cómodos, el espacio trasero aprovechable y una presentación general que transmite solidez.

Entre los puntos menos favorables, el experto menciona que “todo está concentrado en la pantalla central”, algo que puede complicar ciertas funciones durante la conducción. Aun así, el modelo se comporta con agilidad y resulta ideal para trayectos urbanos y cortas distancias, ofreciendo una experiencia práctica y moderna.