Dani, analista automotriz, sobre el SUV chino que cuesta como un compacto y se siente como un europeo: “Cumple con nota en comodidad”

El Omoda 5 es el SUV chino que más miradas está atrayendo en las calles españolas. Según Dani, experto en automoción, “la relación chapa-precio es muy buena”, y esa combinación entre diseño, tecnología y coste razonable lo ha convertido en una de las opciones más comentadas del momento. Fabricado por Chery, una de las marcas asiáticas con mayor expansión en Europa, este modelo promete mucho más de lo que su precio sugiere.

Interior y diseño: más europeo que asiático

Con 4,4 metros de largo y dos versiones, gasolina de 147 CV y eléctrica de 204 CV, el Omoda 5 busca competir directamente con los SUV europeos más vendidos. De acuerdo con Dani, el coche “sorprende por su calidad de acabado, su nivel de equipamiento y un confort que no se espera en este rango de precio”.

Su estructura cuenta con suspensiones independientes en las cuatro ruedas y detalles como techo solar, arranque sin llave, cámara 360 y sistema de sonido Sony desde los acabados altos.

El interior, según explica Dani, es una de sus grandes fortalezas. “Está muy bien rematado, con materiales que no esperas por 26.000 euros y una disposición cómoda y tecnológica”. El modelo ofrece pantalla táctil de alta definición, carga inalámbrica refrigerada y asientos eléctricos, además de numerosos huecos portaobjetos.

Aunque el maletero de 370 litros puede quedarse justo, el Omoda 5 compensa con confort y facilidad de acceso. “No transmite emoción al conducir, pero cumple con nota en comodidad, espacio y conectividad”, afirma el experto, destacando también los altavoces de alta fidelidad y los asistentes a la conducción incluidos de serie.

Precio y rendimiento: la gran baza del Omoda 5

El modelo arranca desde 26.200 euros en versión Comfort y 28.100 en Premium, cifras que lo colocan por debajo de rivales como el Dacia Duster o el Nissan Qashqai. Dani subraya que “es un coche soso, pero correcto, cómodo y bien equipado”. En pruebas, registró un consumo medio de 7,2 l/100 km en carretera y 9,5 en ciudad, cifras razonables para su potencia.

Aunque su dirección es imprecisa y el comportamiento algo blando, el Omoda 5 ofrece una relación equipamiento-precio imbatible. Como resume Dani, “no emociona, pero cumple. Te lleva cómodo, bien equipado y sin gastar de más”. Un coche que demuestra que la nueva generación de fabricantes chinos ya juega en serio en el mercado europeo.