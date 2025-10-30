El nuevo SUV chino que llega a España y hace temblar a Toyota: "Cuesta la mitad que un Land Cruiser" BYD

Los fabricantes chinos ganan terreno en el mercado internacional de coches. Esta vez, BYD, bajo su marca de lujo Denza, prepara el desembarco en Europa del Fang Cheng Bao 5, un SUV híbrido enchufable que se destaca por su potencia, diseño y un precio que lo pone en competencia directa con modelos icónicos como el Toyota Land Cruiser.

Un rival inesperado para el Land Cruiser

Según los expertos de Chasis Cero, el Fang Cheng Bao 5 llega como una apuesta firme del grupo BYD por dominar el segmento de los todoterreno. Este SUV híbrido enchufable ofrece una autonomía eléctrica de hasta 210 kilómetros.

En China ya se vende por el equivalente a unos 33.000 euros, menos de la mitad del precio de un Land Cruiser o un Defender. Esto lo convierte en una alternativa muy atractiva para quienes buscan potencia y eficiencia a menor coste.

El coche tiene líneas cuadradas, un diseño robusto y un aire tecnológico, con una estética más moderna y una propuesta más enfocada a la sostenibilidad. Su interior promete equipamiento de alta gama y materiales de calidad.

Nuevo SUV chino con tecnología avanzada que llega a Europa

BYD se ha consolidado como uno de los fabricantes más innovadores del mundo, compitiendo con gigantes como Tesla o Toyota gracias a su dominio de la tecnología híbrida y eléctrica. Su división Fang Cheng Bao, creada hace poco más de un año y medio, ya ha superado las 100.000 unidades vendidas en China.

El Fang Cheng Bao 5 será el primer modelo de esta línea que Denza traerá a Europa, y su llegada promete marcar un antes y un después.