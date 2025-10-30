Un experto en coches, sobre el renacimiento de esta popular marca española que cerró hace años: "Vuelve al mercado con un modelo que promete"

El renacimiento de Santana se viene con todo luego de cerrar persianas en 2011. La marca española, que tuvo su auge en el mundo del 4x4, retoma protagonismo en el mercado europeo con una apuesta que une tradición y tecnología. Con el respaldo de Zhengzhou Nissan Automobile Co. y Anhui Coronet Tech, el regreso de la firma apunta alto con un nuevo modelo pick-up híbrido enchufable y diésel, con autonomía destacada y capacidades todoterreno a la altura de gigantes como Ford o Toyota.

El nuevo Santana 400 PHEV y 400D marcan el renacimiento de la marca española

Un experto en coches de Car and Driver confirmó que el regreso de Santana se materializa con los Santana 400 PHEV y 400D, dos versiones que representan “la punta de lanza de la nueva era de la marca”. El primero combina un motor de gasolina 1.5 litros con otro eléctrico y una batería de 32 kWh que ofrece 120 km de autonomía eléctrica y más de 1.000 km en total, cifras que lo colocan entre los PHEV más competitivos del mercado.

Detalles de la Santana 400 Santana

En tanto, el Santana 400D adopta un bloque diésel de 2.3 litros con 190 CV y 500 Nm de par máximo, disponible con caja manual o automática. Su configuración incluye diferencial delantero y central, y la opción de bloqueo electrónico trasero. Ambos modelos se fabricarán en Linares (Jaén), donde la planta de producción ya última su modernización para esta nueva etapa.

Un pick-up robusto que apuesta por la tecnología y las cifras

El Santana 400 mide 5,49 metros de largo, 1,96 de ancho y 1,95 de alto, dimensiones que lo hacen incluso más grande que una Ford Ranger. Su diseño combina solidez y modernidad con faros verticales, una firma lumínica en “Z” y una línea LED horizontal. Además, presume una altura libre al suelo destacada y cotas todoterreno con ángulos de ataque de 31°, salida de 26° y capacidad de vadeo de 800 mm.

En cuanto a equipamiento, ofrecerá un interior con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, cuadro digital configurable y 28 sistemas ADAS. La marca asegura un espacio amplio para cinco ocupantes y una zona de carga que admite más de 800 kg y hasta 3.200 kg de remolque.

El especialista de Car and Driver destacó que el modelo “promete por sus cifras, especialmente en su versión PHEV”, apuntando a que su autonomía y potencia lo posicionan como una opción sólida frente a rivales como el Ford Ranger PHEV o el Toyota Hilux Mild Hybrid.