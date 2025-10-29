Seat mueve ficha en su plan industrial: renueva los Ibiza y Arona, cuya hibridación dará comienzo a partir de 2027

Seat, la compañía del Grupo Volkswagen, ha renovado sus dos modelos superventas: el Ibiza y el Arona. Si el primero es un icono de una generación, el segundo es el modelo SUV urbano más comercializado por la compañía.

Y es que se trata de los dos modelos de la firma que acumulan más ventas en lo que va de año. De hecho, el Ibiza se sitúa como el cuarto modelo más vendido del mercado español, mientras que el Arona es el sexto con más demanda.

Ahora bien, si estaban esperando las versiones híbridas, habrá que esperar a 2027 para empezar a verlas. Cabe recordar que el Grupo Volkswagen acaba de incorporar las versiones híbridas no enchufables a su gama, a través del T-Roc.

Pero ni el Ibiza ni el Arona incorporarán, por ahora, motores híbridos. Mantendrán una gama de motores de combustión (todos ellos de gasolina).

El Seat Ibiza se lanzó al mercado en 1984 y desde entonces acumula más de seis millones de unidades comercializadas a lo largo de sus cinco generaciones.

Hibridación

Las actualizaciones del Seat Ibiza y Arona llegarán a comienzos de 2026. De hecho, los pedidos se podrán hacer a partir del próximo mes de noviembre.

No obstante, no será hasta 2027 cuando la compañía del Grupo Volkswagen introduzca un sistema de microhibridación (MHEV, por sus siglas en inglés) en estos modelos.

Esto permitirá a Seat contar con vehículos con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, los más demandados en el mercado nacional. Ahora bien, cabe recordar que la compañía ya contó con este distintivo hasta que el Grupo Volkswagen, matriz de Seat, dejó de invertir en las motorizaciones de gas natural comprimido (GNC).

De cara a 2028, Seat contará con una versión full hybrid (HEV, por sus siglas en inglés) para el León.

Y un año más tarde, ya en 2029, la automovilística con sede en Martorell actualizará la gama León.

Una estrategia que no deja de estar desacompasada con el mercado. Todo ello debido a que el Grupo Volkswagen apostó desde un primer momento por la electrificación de las gamas, en un momento en el que el Viejo Continente prefirió los modelos híbridos.

Una estrategia que el gigante alemán del automóvil ha tenido que revisar debido a unas previsiones tan optimistas que no se han cumplido. La motorización preferida en el mercado europeo es la hibridación, ya sea a través de alternadores de 48 V o bien de la incorporación de motores híbridos.

La estrategia de Seat dista mucho de la de Cupra, cuyo plan pasa por la producción del primer modelo completamente eléctrico en Martorell a partir del año que viene. El Cupra Raval será el tercer modelo eléctrico de la compañía.

El primero fue el Cupra Born, a finales de 2021, y cuya producción se lleva a cabo en la factoría alemana de Zwickau.

Asimismo, durante el verano del año pasado, Cupra lanzó al mercado el Tavascan. Un modelo completamente eléctrico y que le está costando dinero a la marca. Tanto, que Seat ha pasado de ser una empresa rentable a ver por el retrovisor los números rojos. Concretamente, la automovilística cerró el primer semestre del año con una caída en su beneficio operativo del 90%, hasta situarlo en los 38 millones de euros.

¿La razón? El Cupra Tavascan se produce en Hefei (China) y está expuesto a los aranceles que la Comisión Europea impuso a las importaciones de coches eléctricos fabricados en China.

Cabe recordar que las importaciones de este vehículo al Viejo Continente están gravadas con unas tasas adicionales del 20,7%. Las ventas de este modelo en el mercado español lo sitúan como el cuarto modelo con más demanda de Cupra, con un total de 1.088 unidades entregadas entre enero y septiembre.

Nuevo Ibiza

El nuevo Seat Ibiza destaca por incorporar una parrilla hexagonal, un nuevo paragolpes y unos nuevos faros Full LED, que están equipados de serie en toda la gama de acabados.

En materia de conectividad, el modelo monta dos pantallas de infoentretenimiento, de 8,25 y 9,2 pulgadas. Pero también incorpora una carga inalámbrica refrigerada de 15 W que mantiene los dispositivos inteligentes preparados para su uso en todo momento.

Vistas tres cuartos trasera y delantera del nuevo Seat Ibiza FR Seat

En lo que a motores se refiere, el Seat Ibiza se ofrece con tres bloques tricilíndricos 1.0 MPI de 80 CV, 1.0 TSI de 95 CV y 1.0 TSI de 115 CV. Ahora bien, también cuenta con el propulsor de cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV DSG.

Este último motor incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones. El precio de partida del renovado Seat Ibiza se sitúa en los 18.420 euros (sin descuentos).

El renovado Ibiza tiene una longitud de 4,07 metros (1,1 centímetro más que la anterior versión), una anchura de 1,78 metros, una altura de 1,44 metros y una batalla de 2,56 metros.

En cuanto al interior, el maletero tiene una capacidad de 355 litros.

Nuevo Arona

En cuanto al Arona, el SUV urbano de Seat acumula más de 750.000 ventas desde su lanzamiento al mercado en 2017.

Al igual que el Ibiza, el nuevo Arona destaca por un exterior en el que predomina una parrilla hexagonal reubicada, un nuevo paragolpes delantero y los faros Full LED.

Vista tres cuartos delantera del nuevo Seat Ibiza Style Seat

La gama de motores del nuevo Arona es de gasolina y está formada por bloques con potencias que van desde los 95 CV hasta los 150 CV, y la posibilidad de configurarlo con cambio manual o automático.

Asimismo, el bloque 1.5 TSI de 150 CV DSG incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones.

En cuanto a las dimensiones, el SUV urbano de Seat tiene una longitud de 4,16 metros (1,1 centímetro más que la versión anterior), una anchura de 1,78 metros, una altura de 1,53 metros y una batalla de 2,56 metros. Además, el maletero tiene una capacidad de 400 litros.

El precio de partida de este modelo aún no se ha desvelado, aunque la marca reconoce que se situará en el rango de la versión actual. Es decir, alrededor de los 20.600 euros.

Markus Haupt, recién nombrado nuevo presidente de Seat y Cupra, ya se encargó de dejar bien claro que Seat tiene futuro. Habrá que esperar a ver qué demanda entonces el mercado.