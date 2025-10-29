Un experto habla sobre la SUV de lujo de siete plazas más eficiente del mercado: "La versión básica empieza en unos 35.000"

En un mercado dominado por los SUV híbridos, el Peugeot 5008 se presenta como una de las opciones más completas y equilibradas del segmento familiar. Así lo describe Juan Francisco, un especialista automotriz que recorrió más de mil kilómetros para ponerlo a prueba en carretera, desde Madrid hasta Bilbao y Santander, antes de volver a la capital. “No hay mejor manera de probar un coche a fondo que usándolo para lo que está: viajar y moverte con la familia”, afirma.

Un SUV versátil, amplio y sin renunciar a la eficiencia

El experto explica que el nuevo 5008 se construye sobre una plataforma multienergía, lo que le permite ofrecer versiones híbridas ligeras, enchufables y totalmente eléctricas. “La versión básica empieza en unos 35.000 o 36.000 euros”, detalla, “y lleva un motor híbrido ligero de 145 caballos”. Esta configuración combina una cadena de distribución nueva, un motor eléctrico auxiliar y un sistema de doble embrague de siete velocidades, abandonando definitivamente las cajas manuales.

El modelo destaca por su diseño robusto y su funcionalidad interior. Mide 4,79 metros y cuenta con siete plazas de serie, algo poco común en su categoría. “No tienes que pagar un extra; todas las versiones traen las siete plazas de fábrica”, subraya el especialista. Además, el maletero conserva una buena capacidad incluso con la tercera fila desplegada, y las dos butacas traseras pueden plegarse completamente sin restar espacio.

Tecnología, confort y diseño premium

En el interior, el 5008 apuesta por una atmósfera tecnológica y ergonómica. “Te subes y parece una nave espacial”, comenta el experto entre risas. El vehículo incorpora una pantalla panorámica doble de 21 pulgadas, un volante compacto tipo i-Cockpit y una consola central con múltiples espacios de almacenamiento refrigerado. Los asientos, certificados por la asociación alemana AGR, están tapizados en cuero y tejidos reciclados, combinando sostenibilidad y confort.

Los pasajeros de la segunda fila disfrutan de tres asientos individuales calefactados, mientras que las plazas traseras, más pensadas para trayectos cortos o niños, mantienen estándares de seguridad completos con cinturones de tres puntos. “Con menos de 4,8 metros tienes siete plazas reales, y eso hoy es difícil de ver”, destaca.

Potencia, autonomía y precios

El Peugeot 5008 se ofrece en varias versiones, desde híbridos ligeros hasta eléctricos puros de hasta 346 caballos y autonomía de 700 kilómetros. La batería puede cargar hasta 160 kW en corriente continua, lo que permite recuperar energía rápidamente en trayectos largos. “No es un coche deportivo, pero es suave, silencioso y con una calidad de rodadura que se siente premium”, resume el conductor.

La gama eléctrica parte desde los 55.000 hasta los 60.000 euros, dependiendo del nivel de acabado, mientras que las versiones híbridas enchufables se sitúan en torno a los 45.000 euros. El especialista considera que el nuevo 5008 “marca un salto de calidad en Peugeot”, especialmente en aislamiento acústico, materiales y equipamiento. “Realmente da la sensación de ir en un coche de gama alta por la comodidad, el silencio y la calidad del viaje”, concluye.