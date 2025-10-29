Un camionero en España, sobre el dinero que gana: "Dependiendo la ruta y el tipo de carga, puede ir de 1.500 a 3.500 €"

Un camionero en España habla sobre el dinero que gana Freepik / TikTok @abogadaaliadaextranjeria

Una abogada laboral entrevistó a un camionero sobre cuánto se gana conduciendo en España y qué sacrificios implica el trabajo.

Una abogada laboral compartió un vídeo en el que dialoga con un camionero colombiano que vive en España y le explicó cuánto dinero puede ganar al mes un conductor profesional, dependiendo del tipo de carga y las rutas que realice. La experta detalló que el sueldo puede variar entre 1.500 y 3.500 euros, aunque el trabajo exige largas jornadas, viajes continuos y un alto nivel de responsabilidad.

El sueldo de un camionero en España

La abogada laboral aseguró que el salario de un camionero en España depende de varios factores. “Creo que depende un poco de la comunidad donde estés, de las rutas que hagas y del tipo de mercancía que transportes”, explicó.

Según su experiencia, las cifras pueden oscilar “entre 1.500 y 3.500 euros al mes, dependiendo del tipo de mercancía y de si se trata de conducción local o internacional”.

Los camioneros que realizan rutas internacionales suelen tener un sueldo más alto, ya que pasan más días fuera de casa y recorren mayores distancias. Además, deben adaptarse a horarios irregulares y normativas específicas de distintos países de la Unión Europea.

Un trabajo solitario y con mucha presión

El entrevistado también habló sobre las condiciones del trabajo. Contó que el camionero “anda solo todo el tiempo, de una ciudad a otra, completamente solo”, lo que implica una vida alejada de la familia.

“Los empresarios buscan que cargues y descargues de día y recorras carretera de noche. En cuestión de descanso, es muy poco”, lamentó.

Sin embargo, destacó que en Europa se respetan más los tiempos de descanso gracias al tacógrafo, un dispositivo que registra las horas de conducción y pausa. “Así, los empresarios o los clientes quieran o no, tienen que apegarse a las normas legales”, subrayó.