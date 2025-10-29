Un analista en coches se rinde ante este modelo chino que considera el chollo del 2025: “Por 27.000 tienes un coche muy bien equipado”

Juan mencionó que este modelo marcará un antes y un después en la percepción de los coches eléctricos de bajo coste. Leapmotor

Entre la variedad de vehículos de origen chino que están llegando a España y el resto del territorio europeo, el Leapmotor B10 comienza a hacerse un lugar en el mercado por su fuerte equilibrio entre precio y calidad. De acuerdo con Juan Francisco, analista experto en coches, reveló que este SUV de 4,5 metros aspira a competir con marcas consolidadas apostando por un precio contenido, desde 27.500 euros, y un equipamiento completo: “Por 27.000 tienes un coche muy bien equipado”.

Más silencio que en un coche premium

A través de un video en donde pone a prueba dicho vehículo, Juan destacó el aislamiento acústico, una de las áreas donde el B10 roza la excelencia. “Es alucinante que en el interior no se oiga el sonido de rodadura; literalmente desaparece”, señaló.

A velocidades medias, el habitáculo se mantiene tan silencioso que el único ruido perceptible es el del viento, una característica poco común en coches eléctricos de su rango de precio. Esa sensación de confort se refuerza con una suspensión afinada en el circuito de Balocco, en Italia, donde Stellantis ajusta también los chasis de marcas europeas como Alfa Romeo.

Un chasis que no parece chino

El probador no ocultó su sorpresa: “Estoy asombrado de lo bien parido que está este vehículo; es un coche chino, de bajo coste… pero con un chasis espectacular”. El B10 demuestra una precisión sorprendente en curva, con un reparto de pesos 50/50 y un peso total que no supera los 1.800 kg.

A pesar de no ser un modelo deportivo, su dirección precisa y el aplomo en carreteras de montaña lo colocan por encima de lo esperado en comportamiento dinámico.

Equipamiento de alto nivel y detalles mejorables

Según lo narrado por Juan Francisco en su video, el interior del Leapmotor B10 combina minimalismo y funcionalidad, con un techo panorámico, asientos calefactables y ventilados, y un sistema multimedia potenciado por un procesador Snapdragon.

Pero no todo es perfecto. El experto criticó la instrumentación demasiado cercana al volante y los plásticos sencillos. Aun así, calificó al conjunto como “redondo”, destacando su equilibrio general y la solidez del producto.

Fabricado en parte en España y con un precio rompedor

El Leapmotor B10 podría ensamblarse en la planta de Figueruelas (Zaragoza) a partir del próximo año, una estrategia que reforzaría su presencia en Europa. Con versiones eléctricas de 56 y 67 kWh, una autonomía de hasta 435 km y carga rápida de 168 kW, el SUV chino se perfila como una alternativa real frente a competidores mucho más caros.

“Con sus cosillas chinas, pero gratamente sorprendente”, concluyó el analista, convencido de que este modelo marcará un antes y un después en la percepción de los coches eléctricos de bajo coste.