El todocaminos que presume la última tecnología tiene ChatGPT integrado: "Sus precios de catálogo van desde 25.400 euros"

El Jeep Avenger se consolida como uno de los todocaminos más atractivos del momento en España gracias a su equilibrio entre diseño, potencia y tecnología. Este modelo presume de la última tecnología con un asistente de voz ChatGPT integrado, un motor eficiente de gasolina y opciones de financiación flexibles. Además, puede beneficiarse de hasta 11.000 euros en ayudas, lo que lo convierte en una alternativa muy competitiva dentro de su segmento.

Jeep Avenger, el todocaminos que combina estilo y tecnología avanzada

El Jeep Avenger es un todocaminos que apuesta por un diseño funcional, con protección de 360° y materiales antiarañazos pensados para mantener su aspecto impecable con el paso del tiempo. Su motor de gasolina 1.2 turbo entrega 100 CV y 205 Nm de par máximo, junto con una transmisión manual de seis velocidades, lo que garantiza una conducción ágil y precisa tanto en ciudad como en carretera.

Este modelo presume de la última tecnología con los Servicios Uconnect™, que incluyen una interfaz digital completa y un sistema de voz con ChatGPT integrado, lo que ofrece una experiencia más intuitiva y conectada al volante.

Además, dispone del sistema Selec-Terrain y control de descenso de pendientes, herencia directa del ADN 100% Jeep, enfocado en ofrecer libertad y control en todo tipo de terreno, según detalla la web oficial de Jeep.es.

Precios del Jeep Avenger desde 25.400 euros y ayudas de hasta 11.000 euros

El precio de catálogo del Jeep Avenger parte desde 25.400 euros en su versión gasolina, con diferentes acabados —Longitude, Altitude y Summit— que se adaptan a distintos estilos y necesidades. A través del Plan MOVES III y otras deducciones fiscales, los compradores pueden acceder a ayudas de hasta 11.000 euros, lo que mejora notablemente la oferta.

Jeep® Avenger e-Hybrid Jeep

Entre las opciones más destacadas:

Longitude : desde 25.100 euros , con llantas de 16” y control de crucero.

Altitude : desde 27.100 euros , con cámara trasera de 180° y control adaptativo.

Summit: desde 31.500 euros, con techo solar y sensores de aparcamiento 360°.

La financiación parte de 259 euros al mes sin entrada, con una última cuota de 21.896,51 euros, bajo oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025, según la web oficial Jeep.es.