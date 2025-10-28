Un experto en coches de segunda mano, sin pelos en la lengua: "Cada vez hay más coches con km manipulados"

El experto en coches de segunda mano de Need Car Help ha lanzado una seria advertencia sobre el aumento de vehículos con kilómetros manipulados. Según explica, esta práctica es cada vez más difícil de detectar y está afectando tanto a compradores particulares como a compraventas profesionales en toda España.

La manipulación del kilometraje, una trampa cada vez más común en España

En su vídeo, el especialista explicó que cada día se encuentra con nuevos casos de coches alterados: “Cada día hay coches con kilómetros manipulados. Cada día hay historias nuevas, manipulaciones más modernas y más complicadas de detectar”.



El mecánico advierte que muchos profesionales del sector confían únicamente en revisar historiales digitales a través de plataformas como Carfax o Carvertical, sin realizar una inspección física y técnica del vehículo. “En muy pocos casos se ponen a mirar con máquinas o aplican la experiencia de revisar los coches en persona”, señaló.

Según el experto, las manipulaciones actuales pueden alterar el cuentakilómetros visible, pero también modifican datos en los módulos internos del coche, por lo que solo un diagnóstico profundo puede detectar irregularidades.

Revisar el coche completo, la única forma de evitar engaños

El experto insistió en que no basta con comprobar los kilómetros registrados: “Muchos nos piden revisar solo los kilómetros, pero ya os digo yo de antemano que no. Lo que hacemos es revisar el coche en conjunto”.



Según explicó, solo una inspección completa permite certificar si el kilometraje es real o no. Para ello, es fundamental contar con herramientas de diagnóstico avanzadas y, con experiencia en la interpretación de los datos que arrojan estas máquinas.

“La tecnología ha avanzado, y lo que hacíais hace cinco años hoy ya no vale para nada”, advirtió. Por eso recomienda a los compradores revisar siempre el coche en un taller, conectando equipos especializados y confiando en talleres con experiencia comprobada.