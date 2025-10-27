Juan José, mecánico, advierte del daño a la batería si el coche pasa mucho tiempo parado: “Despediros de ella”

El experto señala que en coches con inactividad, se debe arrancar el coche al menos una vez al mes. Green Pursuit Omicrono

Dejar el coche parado más de lo debido puede costarle caro a la batería. El mecánico Juan José Jiménez alerta sobre los riesgos de inactividad prolongada y cómo ello pone en jaque uno de los componentes más esenciales del vehículo.

¿Qué ocurre cuando un coche permanece inactivo?

Según el experto Jiménez, estacionar el vehículo sin arrancarlo con regularidad desencadena efectos negativos más severos de lo que muchos conductores prevén.

En un vehículo parado, la batería sufre descargas continuas por sistemas como la alarma, el reloj u otros consumos residuales, mientras que no se recarga de forma efectiva: “Si no arrancamos el motor, en el caso de la batería, como máximo en seis meses despediros de ella”.

Por qué “despedirse de ella”

El desgaste acelerado de la batería se explica por dos factores principales: por una parte, la autodescarga natural del acumulador; por otra, la falta de recarga adecuada al no circular. Jiménez recomienda que, ante la decisión de dejar un coche parado, se arranque al menos una vez al mes y se deje que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal.

En su análisis, el mecánico pone como ejemplo vehículos que han estado estacionados durante años y que presentan, además de problemas con la batería, líquidos degradados, corrosión en sistemas mecánicos y deterioro general.

Consejos prácticos para cuidar la batería

Para conservar la batería del coche incluso si va a estar inactivo, Jiménez aporta estas recomendaciones clave:

Arrancar el vehículo al menos cada mes y dejarlo circular unos 20-30 minutos para que el alternador recargue la batería de forma adecuada.

Evitar usar dispositivos al arrancar (como calefacción, luces o radio) que puedan exigir más de la batería al poner el motor en marcha.

Si el coche va a permanecer parado por una temporada muy larga, valorar medidas adicionales como desconectar la batería, protegerla del frío/calor extremos o utilizar un cargador externo.

El ahorro empieza por la prevención

Una batería que muere prematuramente no solo supone una avería más, sino que puede derivar en costes adicionales: llamadas de asistencia, daños colaterales al sistema eléctrico, menor valor de reventa. En este sentido, las advertencias de Juan José Jiménez no son solo técnicas, sino estratégicas para cualquier conductor que prevea dejar su coche parado por semanas o meses.