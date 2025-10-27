Un empresario de 30 años, sobre el dinero que puedes ahorrar al importar un coche: "He llegado a ahorrar 30.000€"

Un joven empresario, sobre el dinero que puedes ahorrar importando un coche TikTok @scuderia.viondi / Freepik

Importar coches desde otros países europeos puede ser una alternativa cada vez más rentable para los conductores españoles. Así lo aseguró un joven empresario del canal Scuderia Viondi, quien reveló que, en algunos casos, el ahorro puede superar los 30.000 euros por vehículo, dependiendo del modelo y su gama.

Ahorros en coches importados que pueden superar los 30.000 euros

Según explicó el especialista, el margen de ahorro varía mucho en función del tipo de coche que se importe. En el caso de los vehículos de alta gama, como los deportivos, la diferencia puede ser realmente considerable.

“Incluso he llegado a ahorrar más de 30.000 euros en un solo vehículo”, aseguró, aclarando que este tipo de ahorro suele darse más en coches de alta gama.

El empresario ejemplificó con un Maserati que en el mercado español de segunda mano ronda los 60.000 euros, pero que pudo adquirir en el extranjero por unos 40.000 euros, obteniendo así un ahorro de 20.000 euros.

Ejemplos con coches más comunes

El joven empresario también mostró ejemplos más asequibles, como un Seat León que en España puede costar entre 22.000 y 23.000 euros, pero que logró comprar fuera por 16.000 euros.

Otro caso fue el de un Mini Cooper eléctrico, que en el mercado nacional alcanza los 25.000 euros, mientras que importándolo consiguió el mismo modelo por 17.000 euros, una diferencia de 8.000 euros.