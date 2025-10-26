Un experto mecánico sobre el defecto de este modelo: "No es lo mismo una avería de 50 euros que tener que tirar el coche a la basura" TikTok @talleresebenezer

El mecánico Juan José Ebenezer, conocido en redes sociales por su canal Talleres Ebenezer, se ha pronunciado sobre un fallo que considera preocupante en varios coches. Según el experto, muchos vehículos no incorporan un aviso preventivo de falta de refrigerante o de exceso de temperatura, algo que califica de “primordial” tanto para la seguridad de los ocupantes como para la vida del motor.

La ausencia de un aviso que podría evitar averías graves en los coches

En su vídeo, Ebenezer se muestra tajante: “No entiendo por qué no se le da la importancia que realmente tienen estos avisos”. Según el mecánico, el sistema de refrigeración es una de las partes más críticas del coche, y el hecho de que algunos modelos no alerten de un posible fallo puede derivar en averías costosas e incluso en la pérdida total del vehículo.

El experto recuerda que un fallo en el sistema de refrigeración no es algo excepcional: “¿Que no tiene que fallar? Claro, no debería, pero se estropea como todo”. Por eso, insiste en que un aviso preventivo podría marcar la diferencia entre una reparación de 50 euros y una avería que obligue a cambiar de coche.

El mecánico alerta a los fabricantes: “Son detalles que salvan motores”

Ebenezer subraya que incluir estos indicadores no supondría un gran coste para los fabricantes, pero sí podría evitar muchos disgustos a los conductores. “Estamos cargándonos coches por no tener dos simples avisos que deberían ser obligatorios”, señaló.

Su reflexión pone el foco en la necesidad de mejorar los sistemas de aviso y prevención en los vehículos actuales.