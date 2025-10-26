Ariana, experta en automoción, desmiente 5 mitos sobre los coches chinos: "Son los más seguros y con mayor calidad del mercado"

Los coches chinos han irrumpido con fuerza en el mercado español, aunque todavía arrastran prejuicios. Desde Alicante, Ariana, experta en automoción, decidió desmentir 5 mitos muy repetidos sobre estos vehículos que, según afirma, “son los más seguros y con mayor calidad del mercado”.

1. “Son de mala calidad”

“Totalmente falso”, afirmó Ariana, parte del staff de MG Borjamotor. La experta en coches explicó que MG forma parte del grupo SAIC, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Los modelos actuales utilizan materiales de alta calidad y cumplen con estándares europeos de producción.

Además, recordó que MG nació en 1924 en el Reino Unido, por lo que tiene una trayectoria más extensa que muchas marcas europeas actuales.

2. “No son coches seguros”

La especialista, en este punto, fue clara. “Mentira”, aseguró. “Modelos como el MG HS PHEV o el MG S5 tienen cinco estrellas Euro NCAP", lo que demuestra su alto nivel de seguridad.

Según explicó, los coches chinos de MG han superado exigentes pruebas internacionales, posicionándose entre los más fiables de su segmento. "Seguridad TOP", afirmó.

3. “Son copias de otras marcas”

“Antes sí, pero ya no”, señaló Ariana.

En su opinión, la innovación y el diseño propio son hoy una de las mayores fortalezas de MG. La marca trabaja desde su centro de diseño en Londres, donde desarrolla modelos con identidad y estilo propios.

4. “Tienen tecnología básica”

La experta lo negó sin dudar. Explicó que los nuevos vehículos incorporan pantallas de 10 pulgadas, control por voz, asistentes de conducción y conectividad total.

Para Ariana, la idea de que los coches chinos son “simples” ya no tiene sentido, porque ofrecen equipamiento avanzado comparable al de las grandes marcas europeas.

5. “No hay repuestos ni servicio técnico”

Otro mito para Ariana, quien recordó que MG Borjamotor cuenta con recambios originales, garantía oficial y servicio de mantenimiento completo en todas sus sedes de Alicante, Elche, Benidorm y Villena. Lo que demuestra que el cliente tiene el mismo respaldo que con cualquier otra marca reconocida.