Jim, propietario de un taller mecánico, desmiente el mito de la gasolina premium: “La mayoría de los vehículos funcionan con todas las calidades”

Los precios de la gasolina siguen marcando la conversación entre los conductores, y con ellos, los mitos sobre qué tipo de combustible conviene más a cada vehículo. En un reciente episodio del podcast On Your Side, Jim Garnin, experto automotriz y propietario del taller Hi-Tech Car Care en Phoenix (EEUU), desmontó una de las creencias más extendidas: que usar gasolina premium mejora el rendimiento del coche o alarga la vida del motor.

“Solo algunos motores realmente la necesitan”

Garnin explicó que el uso de gasolina premium solo está justificado en motores de alta compresión, y que el propio fabricante lo indica con claridad en el manual del vehículo o incluso en la tapa del depósito. “Si el coche dice premium only, hazle caso. Pero la mayoría de los vehículos actuales funcionan perfectamente con cualquier tipo de combustible”, señaló. Según el experto, los motores comunes no se benefician de un octanaje superior, por lo que el gasto adicional no representa ninguna ventaja real.

El mecánico destacó que muchos conductores pagan más de lo necesario sin motivo. “Algunos insisten en llenar el tanque con premium, pero lo único que consiguen es gastar dinero que no necesitan gastar”, comentó. Garnin subrayó que el combustible de menor octanaje no daña el motor, siempre que esté dentro de las especificaciones del fabricante.

Los aditivos y la “mezcla ideal”

Garnin detalló que los combustibles de gama media suelen incluir paquetes de aditivos similares a los de la gasolina premium, lo que los convierte en una opción equilibrada entre limpieza y costo. “El nivel medio tiene casi el mismo paquete de aditivos que el premium, pero con un octanaje un poco más bajo; es lo mejor de ambos mundos”, explicó. Estos aditivos ayudan a mantener limpio el sistema de combustible y reducen la acumulación de residuos.

El experto también recomendó alternar ocasionalmente a una calidad superior para favorecer la limpieza del sistema, pero aclaró que hacerlo en cada llenado no es necesario. “Puedes subir un nivel de vez en cuando, pero no en cada tanque. No hay diferencia en rendimiento y sí en el bolsillo”, concluyó.

Cómo saber qué combustible usar

Elegir el tipo correcto de gasolina no debería basarse en mitos ni suposiciones, sino en las recomendaciones del fabricante. Y es que además de basar toda acción en el manual del propietario y en el interior de la tapa del depósito, el experto insistió en que el mantenimiento preventivo tiene más peso que el tipo de combustible.

Una correcta limpieza del sistema de inyección, revisiones periódicas y el uso de aditivos de calidad pueden marcar una diferencia real en el rendimiento del motor. “Lo importante no es gastar más en la bomba, sino cuidar el motor de forma constante”, concluyó.