Un experto mecánico no se corta y opina sobre el carnet de conducir a partir de los 17 años: "¿Te parece buena idea?"

Un experto mecánico no se corta y opina sobre el carnet de conducir a partir de los 17 años Freepik

El nuevo carnet de conducir aprobado por la Unión Europea traerá consigo cambios importantes. Entre ellos, la posibilidad de obtener el permiso de la categoría B a partir de los 17 años, aunque solo se podrá circular acompañado por un conductor experimentado hasta cumplir los 18. Además, el documento será digital y podrá consultarse desde el móvil.

España tendrá tres años para adaptar esta normativa, que forma parte del plan europeo para reducir las víctimas en carretera. El mecánico y divulgador del canal Garaje Hermético abordó el tema en uno de sus últimos vídeos.

“A mí me parece una buena idea”, asegura el experto en coches

“Conducir un coche con 17 años me parece una buena idea, y te voy a explicar por qué”, expresa el experto en coches.

En su opinión, la medida no supone un riesgo, sino una evolución lógica de la educación vial. “En España, con 15 años ya puedes llevar un ciclomotor y con 16 una moto de 125cc. Esas experiencias enseñan a leer el tráfico, a anticiparte y a respetar el entorno”, señaló.

“Los coches actuales no tienen nada que ver con los de hace 20 años. Son más seguros, con dirección asistida, frenos automáticos y ayudas electrónicas que facilitan la conducción”, explicó.

El carnet de conducir a partir de los 17 años genera debate

El especialista sostiene que permitir la conducción acompañada desde los 17 años podría ser “una inversión en seguridad”. Argumenta que los jóvenes de hoy “están muy preparados, son nativos digitales y procesan muchos estímulos a la vez”.

Igualmente, el Parlamento Europeo dejó en manos de cada país la implementación de la medida. En España, la Dirección General de Tráfico ya estudia cómo aplicarla, aunque por ahora no hay una fecha concreta.

"A ti, ¿te parece una buena idea?", finaliza el experto con esa pregunta. Entre los comentarios, su público se muestra dividido: algunas personas aseguran que la medida les parece bien, y otros no están para nada de acuerdo.