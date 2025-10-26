Un experto en coches desmiente el mito de los eléctricos: "No son los más ecológicos"

No todos los expertos están de acuerdo en que los coches eléctricos sean la alternativa más ecológica. El experto en coches del canal Garaje Hermético analizó en un vídeo las diferencias entre eléctricos e híbridos, y aseguró que el verdadero impacto ambiental debe medirse teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del vehículo, desde su fabricación hasta su reciclaje.

La opinión del experto en coches sobre los eléctricos

El experto recordó que grandes fabricantes como Audi, Ford, Mercedes-Benz, Toyota o Volkswagen han retrasado sus planes de electrificación total, mientras los modelos híbridos continúan aumentando sus ventas.



En el vídeo, citó declaraciones de Akio Toyoda, presidente de Toyota, en donde realiza una comparación contundente: “Nueve millones de coches eléctricos contaminan tanto como veintisiete millones de híbridos”.

Según explicó, esa diferencia se debe a la enorme cantidad de energía necesaria para producir las baterías de los coches eléctricos: “Por eso la industria no debería enfocarse únicamente en los eléctricos, sino también en desarrollar híbridos más eficientes”.

Eléctricos o híbridos: ¿qué coche es más ecológico?

Además, también citó un estudio del Consejo Americano para una Economía Energética Eficiente, una entidad independiente de Estados Unidos, que dice que el coche más ecológico actualmente a la venta no es un eléctrico, sino un híbrido: el Toyota Prius.

En su análisis, insistió en que la verdadera sostenibilidad no se mide solamente por las emisiones al conducir, sino por el ciclo completo de vida del vehículo. Esto incluye la energía que se utiliza para fabricarlo, la que consume durante su uso y el impacto que genera su reciclaje.

“Cuando se tiene todo eso en cuenta, las cosas cambian mucho. A veces lo más moderno no es lo más ecológico”, concluyó.