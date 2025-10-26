Una experta, sin pelos en la lengua sobre comprar coches eléctricos de segunda mano: "El elemento más importante es..." Freepik

El auge de los coches eléctricos de segunda mano está transformando el mercado automotor español. Cada vez más conductores buscan comprar un coche eléctrico usado para aprovechar precios más bajos. Sin embargo, antes de decidirte, hay un truco clave que puede evitarte más de una sorpresa, y una experta en coches lo tiene muy claro.

Estado de la batería: el elemento más importante de un eléctrico

Para Ruth García Gómez, redactora del portal especializado AutoFácil, no hay duda: “El elemento más importante de un eléctrico es su batería”.

Ella explica en su artículo que su condición determina la autonomía, el rendimiento y la vida útil del coche. Por eso, antes de comprar un coche eléctrico de segunda mano, conviene analizar el llamado State of Health (SoH), que refleja la capacidad real frente a una batería nueva. Si el valor supera el 80 %, el vehículo mantendrá un funcionamiento óptimo durante mucho tiempo.

El portal de coches también recomienda comprobar las garantías ofrecidas por el fabricante. Muchos modelos disponen de cobertura de 8 años o 160.000 km para la batería, lo que brinda una seguridad adicional ante posibles fallos o pérdidas de rendimiento. Este detalle, unido a las futuras normas europeas, convierte la compra de un eléctrico usado en una opción más confiable.

Otros consejos para comprar un coche eléctrico sin sorpresas

A la hora de comprar un coche eléctrico de segunda mano, conviene fijarse en varios puntos prácticos:

Autonomía y carga : los modelos recientes suelen ofrecer entre 300 y 400 km por carga, mientras que los más antiguos pueden quedarse en 100 o 200 km. También es fundamental revisar si admite carga rápida en corriente continua (DC) , ya que los sistemas más antiguos solo cargan en alterna (AC), lo que alarga los tiempos.

Frenos y suspensión : aunque el mantenimiento de un eléctrico es menor, la frenada regenerativa puede generar oxidación en los discos, y el peso de la batería exige una revisión del chasis y los amortiguadores.

Cable de carga y enchufe: son elementos de uso constante que deben estar en buen estado para evitar reparaciones costosas.

Con estos consejos, la compra de un coche eléctrico de segunda mano puede ser una excelente oportunidad para acceder a tecnología avanzada sin pagar precios de cero kilómetro, siempre que se tenga presente revisar bien la batería del coche elegido.