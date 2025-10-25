Alber Callejo, experto en coches, sobre un auto antiguo que pocos recuerdan: "Este coche es uno de los grandes mitos de la industria automotriz española"

El experto en coches Alber Callejo ha vuelto a poner en valor uno de los coches antiguos más emblemáticos del país: el Pegaso Z-102. En sus palabras, este modelo es “uno de los grandes mitos de la industria automotriz española”. Tal como explicó en su video de TikTok, la historia de este deportivo nació en plena posguerra y se convirtió en un símbolo del talento nacional gracias al ingeniero Wifredo Ricart, una figura clave también para Alfa Romeo, según se detalla en un comunicado de prensa de Stellantis.

El Pegaso Z-102, un coche antiguo que desafió a los gigantes europeos

El Pegaso Z-102, fabricado por la empresa estatal ENASA entre 1951 y 1957, fue un coche que representó un salto técnico notable dentro de la industria automotriz española.

Tal como explica Alber Callejo en TikTok, este proyecto nació en una España golpeada por la posguerra, cuando el país estaba aislado internacionalmente. Aun así, Wifredo Ricart convenció a las autoridades para crear un deportivo con un doble objetivo: servir como escuela de formación y proyectar una imagen moderna de la industria nacional.

El modelo debutó en el Salón del Automóvil de París en 1951 y sorprendió por su nivel de ingeniería. Contaba con un motor V8 de 2.5 litros y cuatro árboles de levas, capaz de superar los 160 caballos de potencia. Con el paso de los años alcanzó versiones más potentes, de 2.8 y 3.2 litros, que con compresores llegaban hasta 360 caballos y una velocidad cercana a los 245 km/h.

Wifredo Ricart, el ingeniero que llevó su experiencia de Alfa Romeo al Pegaso

Según el comunicado oficial de Stellantis / Alfa Romeo, Wifredo Ricart trabajó durante una década en la marca italiana, donde desarrolló innovaciones técnicas que marcaron el automovilismo europeo. Entre ellas, el Tipo 512, un monoplaza con motor trasero y soluciones que más tarde se verían en la Fórmula 1.

Toda esa experiencia la trasladó al diseño del Pegaso Z-102, al que dotó de una ingeniería avanzada y una estética artesanal. De las 86 unidades producidas (incluso con las del modelo Z-103), hoy solo 68 se conservan. No hubo dos coches iguales, porque las carrocerías eran artesanales de talleres como Saoutchik, Serra o Touring Superleggera, según detalla Alber Callejo en su video.