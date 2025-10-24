Juanjo Jiménez, mecánico, sobre el mejor coche de la temporada por su bajo precio y gran rendimiento: “Cuesta poquísimo de mantener, hoy es mi primera elección”

Con la llegada del otoño y el aumento del interés por los vehículos económicos, el mecánico e influencer Juanjo Jiménez ha querido facilitar la decisión a quienes buscan un coche fiable y accesible. A través de un vídeo en sus redes sociales, el especialista ha señalado un modelo que, según él, combina sencillez, ahorro y durabilidad: el Hyundai i20, un utilitario que se ha ganado un hueco entre las recomendaciones más sólidas del mercado español.

El modelo que conquista por su bajo coste y mantenimiento

Jiménez explica que el i20 representa lo que muchos conductores echan de menos: un coche “de los de toda la vida”, sin complicaciones electrónicas ni mantenimiento costoso. Su diseño actual, estrenado en 2020, mantiene la filosofía práctica y confiable que caracteriza a la marca surcoreana.

El mecánico destacó especialmente la versión Essence, equipada con un motor 1.2 MPi de cuatro cilindros y 84 caballos de potencia, asociada a un cambio manual de cinco velocidades. Con un precio de partida cercano a 16.400 euros, se sitúa entre los vehículos más competitivos de su categoría, ofreciendo consumos ajustados y reparaciones asequibles.

Un coche sencillo y económico, pensado para durar

Durante su análisis, Juanjo aparece junto a un Hyundai i20 en su taller, donde resalta algunos detalles que lo hacen destacar: “Es un coche actual, pero al mismo tiempo es un coche como los de siempre. Y encima de todo, analógico, que los costos de mantenimiento son mínimos”, afirma.

El mecánico muestra también sus neumáticos de 185 mm con llantas de 15 pulgadas, un detalle que, según dice, “garantiza que cambiar las ruedas no sea un dolor para el bolsillo”. Además, explica que el peso ligero del coche permite disfrutar de una excelente relación entre potencia y consumo, ideal tanto para el día a día como para quienes disfrutan de la conducción.

La apuesta de un profesional para este otoño

Jiménez asegura que el Hyundai i20 es, a día de hoy, su primera elección para quienes buscan comprar un coche nuevo en España. Argumenta que se trata de un modelo “fiable, ágil y muy barato de mantener”, algo especialmente relevante en un momento en que los precios del combustible y las reparaciones se mantienen elevados.

El profesional añade que el éxito de este vehículo refleja también la consolidación de las marcas asiáticas en el mercado español. “Son coches simples y muy sencillos que solo van al taller para hacer mantenimientos y poco más. No como los experimentos que están haciendo las marcas europeas tradicionales”, señala.

Lanzado originalmente en 2008, el i20 ha evolucionado hasta convertirse en uno de los modelos más equilibrados de su segmento. Su carrocería de 4,04 metros de largo y 1,75 de ancho, junto a un maletero de 350 litros, lo colocan como una opción versátil para conductores urbanos y familias pequeñas.