Un experto en coches, sobre los 5 coches que corren más de lo que parecen: "Pueden desafiar al mismísimo Toretto"

Estos 5 coches aceleran más de lo que parecen. Wikimedia Commons / @georgesmithgood

El experto en coches George Smith sorprendió a sus seguidores de TikTok con un listado de cinco autos que no aparentan ser veloces, pero esconden una aceleración que podría sorprender hasta al más experimentado. A simple vista, muchos podrían confundirlos con vehículos familiares o de uso diario, aunque bajo su capó se ocultan motores que “desafían al mismísimo Toretto”.

¿Cuáles son los cinco coches que corren más de lo que parecen?

Según experto en automoción, George Smith, hay coches que parecen tan tranquilos que podrían ser "conducidos por tu abuelita", pero en realidad son auténticas bestias.

Aunque a veces, explica el creador de contenido, vemos en la calle coches que aparentan ser “un titán de la velocidad” no corren tanto como estos modelos:

Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo : luce como un SUV común, pero la toma de aire en el capó delata su potencia. Esconde un motor 4G63, del Lancer Evo , con tracción 4x4 y una aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de 7 segundos.

Insignia Sport : su versión menos conocida equipa un V6 2.8 turbo de 260 caballos, compartido con modelos de Cadillac , Saab Aeros y Alfa Romeo 159 . Puede alcanzar 250 km/h y hacer el 0 a 100 en unos 7 segundos y 250 km hora de velocidad punta limitada.

Kia Ceed GT : bajo un diseño discreto, monta un motor 1.6 turbo TGDI con 204 caballos, heredado del Hyundai i20 N . Llega a los 225 km/h y acelera en 7,4 segundos.

Skoda Superb 3.6 V6 : el gran desconocido con motor compartido con Passat R36 . Sus 260 caballos y tracción 4x4 le permiten ofrecer un rendimiento impresionante sin levantar sospechas.

Rover 75 V8: el más inesperado del ranking y top #1. Su aspecto sobrio esconde un motor V8 4.6 del Ford Mustang, con 260 caballos y una aceleración brutal de 0 a 100 en poco más de 6 segundos. Eso sí, su consumo supera los 15 litros a los 100.

Smith confiesa que estos modelos son “lobos con piel de cordero”. Muchos los subestiman hasta que pisan el acelerador y descubren que corren más de lo que nadie imaginaría.

Son coches que equilibran elegancia y potencia, capaces de poner en aprietos a deportivos mucho más nuevos y caros.