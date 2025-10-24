Christian Vidal, empresario de 32 años, amplía su colección con un supercoche de 200.000 euros: "Me alucina"

Christian Vidal, exyoutuber y empresario de 32 años, compartió en sus redes sociales su deseo de sumar un nuevo supercoche a su colección. Conocido como Torete, el joven se acercó a una concesionaria de Andorra sin "ninguna idea en la cabeza", y mostró las opciones de automóviles disponibles.

El supercoche de segunda mano de más de 200.000 euros que Torete Vidal podría sumar a su colección

El empresario mostró en el vídeo las 3 opciones que más le llamaron la atención. En primer lugar, un Jaguar de colección basado en el F/Type con solo 250 unidades en todo el mundo.

Luego, uno de los más interesantes: un McLaren 720s de color amarillo. "Este coche a mí me alucina. Esta unidad es espectacular, con carbono, escapes, repro...un puto espectáculo", expresó con entusiasmo.

En el sitio web de la concesionaria, se detalla que el coche es de 2019 y tiene 17.400 kilómetros. El precio es de 219.900 euros.

El coche que ya tuvo y quiere recuperar para su colección

Por último, Torete Vidal muestra un Porsche Syper RS, un coche que ya tuvo en su colección, pero tuvo que devolver. "Es un coche impresionante, en este caso con 500 kilómetros. A mí me encanta, este coche tiene algo muy especial", asegura.

El empresario reveló por último que todavía debía decidir con cuál se quedaría, aunque las opciones eran todas atractivas.