Juanjo Jimenez, experto mecánico, revela el consejo que debes seguir con tu coche si no quieres gastar 2.000 euros en el taller

Juanjo Jimenez revela el consejo que debes seguir con tu coche si no quieres gastar 2.000 euros en el taller

El mecánico español Juanjo Jiménez, conocido en TikTok por su canal JC Automotive Top, explicó en un vídeo cómo prolongar la vida útil del turbo del coche con una serie de consejos simples. Según detalla, seguir este hábito puede evitar una reparación que puede superar fácilmente los 2.000 euros, dependiendo del modelo del vehículo.

El error más común que puede arruinar el turbo de tu coche

Jiménez advierte que muchos conductores apagan el motor inmediatamente después de un viaje largo o tras exigirle demasiado al coche. Ese gesto, aparentemente inofensivo, puede dañar gravemente el turbo.



“Después de darle caña al motor, no apagues el coche de golpe”, señala el mecánico. “Déjalo arrancado al menos dos minutos para que el aceite circule y el turbo baje su temperatura”.

El experto explica que esta pieza alcanza temperaturas de hasta 600 grados durante la conducción. Si se detiene el motor sin permitir que se enfríe, el aceite que lubrica el eje central puede quemarse y provocar una avería. “Es tan sencillo como esperar un par de minutos, y con eso puedes ahorrarte una reparación que cuesta un dineral”, resume.

Los cuidados básicos que alargan la vida del motor, según el mecánico experto

Además del enfriamiento del turbo, Jiménez recomienda cumplir a rajatabla los cambios de aceite y comprobar la válvula PCV, responsable de gestionar los gases del motor. Si esta válvula está obstruida o defectuosa, puede enviar residuos de aceite al turbo y acelerar su desgaste.

El mecánico también recuerda la importancia de esperar a que el coche alcance su temperatura óptima (unos 90 grados) antes de exigirle potencia. “Solo entonces el aceite está en condiciones de proteger correctamente todas las piezas del motor”, explica.

“Cuidar el turbo es más fácil de lo que parece. Si sigues estos pasos, probablemente te dure toda la vida”, concluye.