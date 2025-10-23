El Grupo Renault eleva su facturación un 3,7% hasta septiembre apoyado en el éxito del Dacia Bigster

El Grupo Renault incrementó su cifra de negocios un 3,7% en los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 39.066 millones de euros. Una cifra que se logró gracias al incremento experimentado por la división de movilidad, así como por los servicios financieros.

En el tercer trimestre del año, el Grupo Renault logró una facturación de 11.426 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% en la comparativa interanual.

En lo que a entregas se refiere, en los nueve primeros meses del año experimentaron un crecimiento del 3,8%, hasta las 1.698.964 unidades. En el tercer trimestre, las ventas del grupo registraron un alza del 9,8%, con 529.486 unidades comercializadas.

De hecho, el tercer trimestre del año se caracterizó por la buena acogida en el mercado de modelos como el Dacia Bigster, el primer vehículo del segmento C-SUV de la marca rumana. En total, se comercializaron 22.353 unidades en el tercer trimestre y más de 39.700 desde que comenzó el año. Esto, sumado al desempeño de Alpine, permitió al consorcio compensar la caída en ventas sufrida en los vehículos comerciales.

Entre julio y septiembre, las ventas de Dacia crecieron un 16,2% en la comparativa interanual, con un total de 165.451 entregas. Alpine, por su parte, casi cuadruplicó las ventas, con un total de 2.344 unidades. La marca Renault comercializó en este periodo 361.575 vehículos, un 6,6% más.

En total, las ventas de turismos en el tercer trimestre registraron un crecimiento del 13,2% en la comparativa interanual, con 449.462 unidades. Del lado contrario, las ventas de vehículos comerciales en el tercer trimestre del año cayeron un 6,1% en la comparativa interanual, hasta las 80.024 unidades.

Por mercados, España se sitúa como el tercero más importante del consorcio automovilístico francés (por detrás de Francia e Italia), con un total 127.731 unidades comercializadas, lo que supone lograr una cuota de mercado del 12,9%.

Confirma sus previsiones

A nivel de inventarios, el Grupo Renault cerró septiembre con un total de 538.000 vehículos, lo que supone un crecimiento del 1,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De este monto, 219.000 unidades están bajo el paraguas del grupo, lo que equivale a un 5,2% menos en la comparativa interanual.

De esta manera, el consorcio automovilístico francés confirmó sus previsiones para el resto del año. Así, prevé que la rentabilidad se sitúe en el 6,5% y lograr un flujo operativo de caja de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.