Un experto en coches no lo duda y revela uno de los peores modelos del mercado: "Es un auténtico desastre"

Un experto en coches revela uno de los peores modelos del mercado Freepik

Un experto en coches de segunda mano revela en sus redes sociales qué modelo de coche deberías dejar pasar si tienes la posibilidad de adquirir un vehículo. Desde Need Car Help aseguran que el motor Ingenium de Land Rover es definitivamente una mala idea.

El coche que los expertos en España recomiendan no compran

En el vídeo, el experto en coches muestra un Land Rover Discovery Sport del 2019 con 100.000 kilómetros y motor Ingenium. "Tiene uno de los peores motores de toda la industria que tenemos hoy en día junto con PSA", asegura.

"Para mí, esto es un auténtico desastre", dice de forma contundente sobre el coche. "Con las regeneraciones que hace, mete gasoil en lo que es el sistema de lubricación y el aceite. Lo que hace es diluir el aceite y nos acabamos cargando los casquillos, turbo, y todo lo que tenga que ver con la lubricación".

Según él, este modelo tiene una mala correa de distribución: "Se rompe con nada, hay que hacerle trabajo preventivo". Además, los cilindros se deforman y eso hace que se consuma muchísimo aceite.

La advertencia del experto

"Hay muchos coches de estos que han muerto a los 60 mil o 50 mil kilómetros y para lo que valen estos coches es una auténtica locura, es inadmisible", asegura.

Por último, advierte a las personas que quieren comprar un modelo así: "Lo veis tan bonito y dices '¿cómo puede ser un coche tan problemático con lo bonito que es?'".