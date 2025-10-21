Un experto en coches de segunda mano, sobre el mejor modelo para comprar si es tu primer vehículo: “Lo adquirí hace 15 años por menos de 600”

Comprar un coche usado por primera vez puede ser un auténtico reto: hay miles de modelos, precios dispares y el miedo a equivocarse. Por eso, la voz de un profesional puede ser clave. El mecánico Paul Lucas, con más de dos décadas en el mundo del automovilismo, compartió su experiencia con el Daily Mail y reveló cuál considera la mejor compra si estás buscando tu primer vehículo en el mercado de segunda mano.

Un modelo fiable que no pasa de moda

Según Lucas, su elección es clara: el Ford Focus Mk1, un compacto que lleva más de veinte años demostrando su fiabilidad. “Lo compré hace 15 años por 500 libras y sigue funcionando perfectamente. No me ha dado un solo problema mecánico”, explica. Para él, la clave está en su sencillez: fue diseñado antes de que los coches incluyeran electrónica compleja o sistemas innecesarios.

El experto destaca que, además de ser un modelo económico, es fácil de reparar y mantener. “Puedes encontrar piezas en cualquier sitio y cualquier taller sabe trabajar con él. Eso lo convierte en un coche ideal para quien empieza”, apunta.

Un clásico del mercado de ocasión

El Ford Focus Mk1 se fabricó entre 1998 y 2004 y fue uno de los modelos más vendidos en Europa, incluso ganador del Coche del Año en 1999. Existen también versiones más potentes, como el Focus RS Mk1, que se ha convertido en un vehículo de colección.

En el mercado español, el Ford Focus Mk1 continúa siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan un coche de segunda mano fiable y asequible. En portales de compraventa como Milanuncios o AutoScout24, pueden encontrarse unidades desde 1.000 hasta unos 3.500 euros, dependiendo del año de fabricación, el kilometraje y el nivel de cuidado del vehículo.

Por otro lado, su versión más codiciada, el Focus RS Mk1, alcanza precios que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros, según su estado y el número de kilómetros recorridos.

Qué revisar antes de comprar tu primer coche usado

Aunque Lucas defiende la fiabilidad del Focus, los expertos recuerdan que cualquier coche con más de 20 años debe revisarse a fondo antes de comprarlo. Es importante comprobar el estado de la correa de distribución, los frenos, los neumáticos y el historial de mantenimiento. También conviene hacer una pequeña prueba de conducción para asegurarse de que no haya ruidos extraños ni vibraciones.

Como detalle adicional, Lucas recomienda no dejarse llevar por la estética ni por la marca: “Un coche barato y bien cuidado vale más que uno moderno con averías escondidas”. Su consejo final es buscar vehículos mecánicamente simples, con repuestos accesibles y motores que puedan durar cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento regular.