Un experto en coches revela el mejor modelo de segunda mano para hacer una buena inversión: "Lo puedes encontrar desde 4.000 euros"

Un experto en coches revela el mejor modelo de segunda mano para hacer una buena inversión Freepik

El experto español de Garaje Hermético sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que enumera varios coches de segunda mano que representan una oportunidad de inversión. Según explica, algunos modelos que hoy parecen antiguos podrían revalorizarse pronto.

Los coches de segunda mano que podrían convertirse en clásicos

El especialista destaca que muchos coches que ahora se consideran viejos podrían transformarse en auténticas joyas:

Fiat Barchetta: un descapotable con estilo italiano, disponible desde 4.000 euros .

Mercedes-Benz SLK 170: pionero en incorporar el techo duro retráctil, puede encontrarse desde 5.000 euros , aunque recomienda las versiones Kompressor por su mejor rendimiento.

Toyota Celica T-Sport (T23): con un motor de 192 caballos y un sistema similar al VTEC de Honda, mantiene un diseño que “nunca pasa de moda”.

BMW Serie 3 Coupé y Cabrio (E46): para muchos, “el último de los BMW auténticos”, con motores potentes y excelente comportamiento.

Toyota MR2 (W30): descrito como un “baby Ferrari”, ligero, con motor central y muy divertido de conducir.

"Dormiría en tu garaje y te haría ganar dinero"

El experto resumió la idea con una frase que generó gran repercusión entre los aficionados: “Imagínate que tu próxima inversión durmiera en el garaje y, además, pudieras disfrutar de ella”. Según él, invertir en vehículos de este tipo ofrece placer al volante y también una posibilidad real de revalorización económica si se conservan en buen estado.

Consejos para invertir en coches clásicos de segunda mano

Se recomienda mantener el coche siempre en garaje, conservar las piezas originales y realizar las revisiones periódicas con recambios de calidad. Además, muchos expertos en coches sugieren documentar todo el historial de mantenimiento, ya que esto puede marcar la diferencia en el momento de la venta.