Europa da luz verde al nuevo carné de conducir, que podrá sacarse a partir de los 17 años

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la actualización de las normativas que regulan los permisos de conducción en la Unión Europea (UE).

La Eurocámara introduce novedades en los conductores noveles, el carné digital y la inhabilitación para conducir. Todo ello con el fin de contribuir a la seguridad vial y reducir los accidentes que cada año se cobran casi 20.000 vidas en el territorio comunitario.

Una de las principales novedades aprobadas por el Parlamento Europeo es la obtención del carné de conducir a los 17 años. Ahora bien, estos conductores deberán conducir acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad.

Además, las normas de la UE contemplan, por primera vez, un periodo de prueba de al menos dos años para los nuevos conductores.

De hecho, estos conductores se enfrentarán a normas más estrictas y a sanciones más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y no utilizar cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil.

De otra parte, con el fin de paliar la escasez de conductores profesionales, la Eurocámara ha aprobado que se pueda obtener la licencia de camiones (categoría C) a partir de los 18 años, mientras que para lograr la licencia de autobuses (categoría D) se necesitará haber cumplido los 21, siempre que se posea un certificado de competencia profesional.

En caso de no disponer de este certificado, se necesitarán tener 21 y 24 años, respectivamente, para conducir estos vehículos.

Carné digital

Otra de las medidas aprobadas por la Eurocámara es que la versión electrónica del permiso de conducir, accesible desde un teléfono móvil, se convertirá "gradualmente" en el principal formato de carné de conducir en la UE.

No obstante, los eurodiputados han garantizado el derecho de los conductores a solicitar un carné físico, que deberá expedirse sin demora indebida y, en términos generales, en un plazo de tres semanas.