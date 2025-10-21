El coche con el que Rosalía presentó su nuevo disco en plena Gran Vía… y el detalle que podría costarle una multa

El coche con el que Rosalía presentó su nuevo disco en plena Gran Vía Instagram @rosalia.vt

Rosalía volvió a convertir Madrid en su escenario. Este lunes, la cantante presentó la portada de su nuevo disco, Lux, en la plaza de Callao, donde cientos de personas se reunieron para presenciar un acto que mezcló música, espectáculo y motor. La artista catalana apareció al volante de un imponente Nissan Skyline GT-R R33, uno de los coches más emblemáticos de los años noventa.

El Nissan GT-R, una joya japonesa con alma de competición

El coche elegido por Rosalía no pasó desapercibido. Se trata de un Nissan Skyline GT-R R33, un modelo de culto entre los amantes de los deportivos japoneses. Lanzado en 1995, este vehículo es conocido por su potencia, su tracción total y su capacidad para acelerar de 0 a 100 km/h en apenas cuatro segundos.

El GT-R R33 tiene un motor 2.6 biturbo de seis cilindros en línea con 280 caballos de potencia y caja de cambios manual de cinco velocidades. Su velocidad máxima puede alcanzar los 250 km/h.

El modelo Nissan que eligió Rosalía Wikimedia Commons - Calreyn88

El detalle que podría costarle una multa a Rosalía

El espectáculo podría tener una consecuencia inesperada. El Nissan Skyline GT-R R33 carece de etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), requisito indispensable para circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, donde se encuentra la Gran Vía.

De no contar con un permiso especial, la cantante podría enfrentarse a una multa de hasta 200 euros, que se reduciría a 100 si se abona en los primeros veinte días. No obstante, existe la posibilidad de que Rosalía haya solicitado una autorización previa al Ayuntamiento, algo habitual en casos de grabaciones o eventos públicos, lo que evitaría cualquier sanción.

Rosalía agradeció a su público

Tras el evento, la artista agradeció a sus seguidores el entusiasmo mostrado en el evento. “Gracias, fue increíble desvelar la portada juntxs”, escribió en sus redes sociales.

El nuevo álbum de Rosalía saldrá el próximo 7 de noviembre en todo el mundo.