Kia EV3 GT-Line: el SUV eléctrico que revoluciona el mercado europeo por su relación calidad-precio

El mercado de vehículos eléctricos no deja de crecer. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que aún es una tecnología incipiente en un mercado que, por ahora, prefiere decantarse por los modelos híbridos no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés).

Las automovilísticas ponen en el mercado diversas opciones para satisfacer al cliente. Pero acercarse al cliente con esta tecnología aún no es sencillo. Las barreras de entrada aún son diversas (precio elevado o escasez de puntos de recarga pública de alta potencia, entre otros).

Ahora bien, la apuesta hecha por la surcoreana Kia ha calado en el mercado. A finales de 2024 lanzó al mercado el EV3, un modelo eléctrico perteneciente al segmento de los SUV compactos -el más demandado en Europa- y con el que ha conseguido plantar cara a Tesla.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Kia EV3 GT-Line Long Range, la más equipada de la gama. Se trata de un modelo que tiene una longitud de 4,31 metros, una anchura de 1,85 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros.

El modelo monta una batería de 81,4 kWh de capacidad, lo que le permite declarar una autonomía de 605 kilómetros, según el ciclo WLTP. Como en todos los eléctricos, la autonomía depende ya no sólo de la conducción, que también, sino de distintas condiciones, como por ejemplo la meteorología.

No obstante, cabe destacar que en la prueba realizada se han llegado a realizar más de 550 kilómetros con una sola carga. En dicha prueba, en la que se han combinado trayectos por entornos urbanos e interurbanos, el consumo que marca el vehículo se sitúa en los 16,5 kWh. Una cifra nada desdeñable para un modelo que alcanza los 2.355 kilos de peso.

Por ello, no es de extrañar que este vehículo ya se vea con normalidad en distintas partes de los entornos urbanos. No es que se circunscriba a entornos con alto poder adquisitivo, sino que también es posible encontrarlos en barrios de las grandes ciudades.

Silueta del Kia EV3 GT-Line Long Range A. Tejero

En materia de conducción, el Kia EV3 acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. En lo que a recarga se refiere, el modelo declara un tiempo de recarga de 31 minutos para completar del 10% al 80% de la batería. Todo ello gracias a la tecnología de 400 V.

En un poste de recarga rápida de 150 kW, el modelo tardó 41 minutos en añadir 50,29 kWh, lo que se tradujo en 296 kilómetros de autonomía añadidos. Además, el coste de esta recarga se situó en los 17,60 euros. Todo ello sin contar con programas de fidelización de ninguna comercializadora.

Con estas condiciones no es de extrañar que el Kia EV3 se haya situado como una de las opciones preferidas por el mercado europeo a la hora de dar el salto al vehículo eléctrico.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que la versión probada tiene un coste en el mercado español de 34.770 euros. De hecho, la mayoría de las ventas de este vehículo las hacen a clientes particulares, no a flotas. Lo que da a entender la buena marcha de este modelo desde su lanzamiento.

Gran espacio interior

Si uno de sus puntos fuertes es la relación calidad-precio, el interior tampoco ha sido descuidado por la marca. El vehículo está configurado para cinco pasajeros y los asientos traseros gozan de una amplitud suficiente para viajar.

Así las cosas, el Kia EV3 GT-Line puede ser considerado como el único coche del hogar. El espacio para las piernas en las plazas traseras se sitúa cerca del metro y en los 1,06 metros en los asientos delanteros.

Puesto de conducción del Kia EV3 GT-Line Kia

En lo que a maletero se refiere, el modelo ofrece 460 litros y puede llegar a los 1.251 en caso de abatir las plazas traseras.

Además, la versión probada monta de serie las barras de techo, al tiempo que ofrece la posibilidad de contar con un techo solar eléctrico practicable.

Las manetas de las puertas están completamente enrasadas y se despliegan de forma automática en el momento en el que se aproxima uno al vehículo, gracias a la llave inteligente.

Dicha versión también ofrece de forma opcional el Head-up Display, así como el sistema de audio premium de Harman/Kardon. Todo este conjunto, junto a los asientos delanteros regulables electrónicamente con función lumbar y de ventilación se ofrecen en el Pack Luxury, que tiene un coste adicional de 2.700 euros.

Tecnología a raudales

EL Kia EV3 ha logrado posicionarse como una alternativa en el mercado del vehículo eléctrico gracias a tres factores: prestaciones, precio y tecnología.

Estas tres características son más que necesarias para entender el éxito del modelo. Y es que, en materia tecnológica, tampoco decepciona.

Vista tres cuartos trasera del Kia EV3 GT-Line Long Range A. Tejero

Para empezar porque dispone de una generosa botonera que transmite seguridad al conductor a la hora de tomar el volante. Es cierto que China juega en una liga distinta al resto del mundo. Pero que la clientela china prefiera un uso que se gestione a través de una pantalla es algo que tardará en comprenderse en el Viejo Continente.

El puesto de conducción está dominado por una triple pantalla: una de 12,3 pulgadas, con un panel táctil para el aire acondicionado de 5,3 pulgadas, y otra pantalla táctil de navegación de otras 12,3 pulgadas.

El modelo ofrece puertos de carga USB-C en los paneles traseros de los asientos delanteros, así como un cargador inalámbrico para el teléfono en la parte delantera.

En cuanto a los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés), el modelo incorpora, como poco, 12 de estas funciones.

Entre ellas destaca el asistente de colisión frontal con reconocimiento de peatones y ciclistas, el monitor de ángulo muerto, el asistente de tráfico trasero cruzado, el control de crucero inteligente adaptativo, cámara y sensores de aparcamiento 360º y el asistente dinámico de luces de carretera, entre otros.

En definitiva, Kia se ha sentado en la mesa de los grandes fabricantes que han logrado tener una penetración importante en ventas con un modelo completamente eléctrico. La tarea no era sencilla, dado que se enfrentaba a rivales con mayor solera en este ámbito.

Pero hay algo en lo que la multinacional surcoreana sí ha conseguido diferenciarse del resto: ofrecer un producto adaptado a las necesidades del cliente a un precio más que competitivo.

Y para muestra un botón: en menos de un año el Kia EV3 ha sido líder en ventas de vehículos eléctricos en mercados como el de Reino Unido, uno de los más grandes del Viejo Continente.

Su recorrido en el mercado patrio tampoco es de menospreciar, dado que se sitúa como el tercer modelo eléctrico más vendido con 4.211 unidades en los nueve primeros meses del año. Lo cierto es que el EV3 tiene un gran recorrido por delante.