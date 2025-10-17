Juan José Ebenezer, mecánico español, sobre los riesgos ocultos en los coches de Alemania: "Puede que no te pase la ITV ni sea seguro"

El aviso de un mecánico sobre el óxido oculto en los coches provenientes de Alemania. TikTok @talleresebenezer

Cada vez son más los españoles que optan por importar coches de segunda mano desde Alemania, atraídos por los precios competitivos y el alto equipamiento de los vehículos de origen germano. Sin embargo, esta práctica, que en apariencia resulta ventajosa, podría esconder un riesgo importante para los compradores. Así lo advirtió un mecánico español, que alertó sobre los problemas ocultos que presentan algunos de estos automóviles una vez llegan a nuestro país.

Los coches importados desde Alemania pueden tener un problema oculto

El mercado de segunda mano en España ha crecido de forma notable gracias a la llegada de coches procedentes de Alemania. Estos vehículos suelen ofrecer prestaciones más completas y un coste menor que los modelos locales, lo que ha impulsado su popularidad entre los conductores españoles. No obstante, el mecánico Juan José Ebenezer ha lanzado una advertencia que ha despertado preocupación en los talleres: muchos de estos coches “acaban viniendo muy picados”.

Según explica, el problema radica en el óxido que se forma debajo de la pintura, una consecuencia directa de la exposición prolongada a la sal usada en las carreteras alemanas durante los meses de nieve. “Hay que tener cuidado con los coches de Alemania, porque muchas veces de tanta sal llegan muy picados”, advirtió el mecánico. Este tipo de deterioro puede ser especialmente grave si aparece en el chasis o en zonas estructurales, ya que compromete la seguridad del vehículo y puede impedir que supere la ITV obligatoria tras la importación.

Por ello, Ebenezer recomienda revisar con atención las partes menos visibles del coche antes de formalizar la compra, especialmente las situadas bajo la pintura o en el sistema de suspensión. Si el óxido avanza, el coste de reparación puede ser elevado y el coche perder su valor de reventa.

Los modelos más importados y el coste de rematricularlos en España

Entre los vehículos que más se traen desde Alemania destacan los de marcas BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen y Porsche, todas de gran presencia en el mercado germano. Modelos como el BMW Serie 3, el Mercedes-Benz Clase C, el Audi A4, el Volkswagen Golf o el Porsche Macan figuran entre los más solicitados por los compradores españoles.

Sin embargo, una vez que el vehículo llega a España, debe enfrentarse a una serie de gastos administrativos antes de poder circular legalmente:

Tasa de matriculación de la DGT : 99,77 euros.

ITV obligatoria tras la importación : entre 100 y 150 euros.

Placas españolas : entre 30 y 50 euros.

Certificado de Conformidad ( COC ): desde 0 hasta 250 euros, según el vendedor.

Impuesto de matriculación: depende de las emisiones de CO₂ y puede alcanzar el 14,75% del valor si supera los 200 g/km.

En definitiva, aunque importar un coche de Alemania puede parecer una oportunidad económica, los expertos recomiendan hacerlo con precaución y una revisión mecánica exhaustiva para evitar sorpresas desagradables.