El grave error que muchos conductores en España cometen y acaba destrozando su coche, según un mecánico

Muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta, que podrían romper nuestro coche. Por eso, es importante darle atención a los consejos de los especialistas. El mecánico e influencer Bernat Escolano, compartió en su cuenta de Instagram @bernideldesguace los errores más comunes que pueden perjudicar a tu automóvil.

El error más común que puede destrozar tu coche

Berni considera que el error más común que las personas cometen con sus coches es arrancar pisando a fondo el acelerador. "No arranca mejor, ni más rápido. Solo haces sufrir el motor en frío. Eso se hacía con los coches antiguos… ahora es puro castigo mecánico", asegura.

Por otro lado, el mecánico considera que subir burdillos a lo bruto también es algo a tener cuidado: "Si crees que llevas un 4x4 y te comes el bordillo sin piedad, puedes doblar la llanta, rajar el neumático o reventar la suspensión. Y luego sorpresa en el taller".



Circular con ruedas flojas también es un error. "Si dejas los neumáticos bajos de presión, se calientan más, se deforman y pueden reventar. Por no parar 3 minutos en la gasolinera… puedes acabar en la grúa", considera.

Cuidado con el motor

Para el mecánico e influencer también hay que tener cuidado con el motor: "Si suena algo raro cuando enciendes el coche y tú sigues pisando, estás ignorando su última llamada de socorro. Luego no preguntes por qué acabó en el desguace".



Además, no recomienda lavar el motor a presión: "Puede parecer buena idea por TikTok, pero si entra agua donde no debe, te puedes cargar sensores, fusibles o centralitas".