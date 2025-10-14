Jaime Barea (Ganvam) sobre la Ley de Movilidad Sostenible: "Hace falta un plan centralizado con ayudas directas"

Tres meses han transcurrido desde que Jaime Barea fuese nombrado presidente de Ganvam, la patronal de distribuidores oficiales e independientes de vehículos. En este tiempo, el sector mantiene su paulatina transición hacia el coche eléctrico.

Pero en este trimestre el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que llevaba gestándose desde 2022 y que, sobre todo, desbloquea el pago de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

Entre los muchos cambios que recoge el reglamento, destaca un plan de renovación del parque automovilístico. Y es que no hay que olvidar que el parque español es uno de los más avejentados de la Unión Europea, con una edad media situada en los 14,5 años.

De hecho, la nueva ley también contempla que a este plan se puedan acoger vehículos Euro 6d. Es decir, los vehículos usados de hasta cinco años podrán entrar en este programa de renovación.

Un plan que, según se recoge en su redacción, tendrá que echar a andar en un plazo máximo de tres meses. Por lo que el ejercicio 2026 dará comienzo con un nuevo programa de ayudas a la compra.

Ahora bien, Barea apunta que "es necesario desarrollar un plan eficaz centralizado en el que las ayudas sean directas y con un incentivo que realmente compense el achatarramiento de los modelos más antiguos y contaminantes".

El presidente de Ganvam también tiende la mano al Gobierno para desarrollarlo "por la experiencia que ya tenemos con planes anteriores que fueron un éxito, como el caso del Prever, y para evitar que se repitan errores pasados como el del Renove 2020".

Cabe recordar que este último programa de incentivos, presentado a mediados de 2020 y con menos de un semestre de duración, estaba dotado con 250 millones de euros para la renovación del parque, de los que tan sólo se utilizaron 50 millones.

Lo cierto es que Barea reconoce estar "contentos de que se reconozca el Euro 6d como palanca de rejuvenecimiento del parque y garantía de movilidad eficiente y asequible para el ciudadano medio".

Planes insuficientes

El presidente de Ganvam califica de "insuficientes" los planes de renovación que han implantado algunas comunidades autónomas, así como la ampliación del plan Moves 3.

"El eléctrico necesita más ayuda, hay margen para aumentar los incentivos, pero también hay margen para ampliar el vehículo beneficiario y acercarnos a ese ciudadano que todavía está con la incertidumbre de saber qué coche se compra", apunta Barea.

"Pedimos hace tiempo que el vehículo de ocasión, al menos de hasta 36 meses, entrase entre los vehículos beneficiados", asevera.

A lo que añade: "Parece que la movilidad se queda en un producto de lujo y nosotros queremos que sea accesible para el ciudadano".

Ley de garantías

Pero no es la única demanda que hacen. Desde la patronal quieren adaptar la normativa de garantías sobre la antigüedad del vehículo.

En un contexto en el que la edad media del turismo vendido en España supera los 11 años, la patronal está abordando con el Ministerio de Consumo la necesidad de adaptar estos plazos.

De hecho, defienden que aplicar la normativa general de garantías sin tener en cuenta las particularidades del bien perjudica al vendedor profesional y empuja a la economía sumergida.

Barea señala que "es cierto que cuando vendemos un vehículo nuevo la expectativa es una. Cuando vendemos un vehículo de ocho años o de 12, la expectativa debería ser otra".

"Nosotros lo que tenemos que hacer, y lo que la ley espera, es que le digamos al cliente exactamente el estado de conservación y funcionamiento que tiene esa unidad que le estamos entregando", afirma.

Por todo ello, Barea reclama que se interprete de manera proporcional: "Lo dice la propia ley: proporcionalidad en la reparación".

Acceso al dato

Una de las iniciativas que ha defendido Ganvam en los últimos años ha sido la del acceso al dato.

"Nosotros decimos acceso libre, que no significa gratuito, acceso libre en condiciones de igualdad, que favorezca la competitividad, la innovación, la generación de nuevos productos y servicios, innovadores al servicio y beneficio del ciudadano", explica Barea.

El presidente de Ganvam reconoce que "nosotros defendemos como distribuidores reparadores que queremos ese acceso".

Pese a que se han dado pasos en esta dirección, "probablemente nos plantemos en el segundo semestre de 2026 para la entrada en vigor de esas obligaciones que tienen los fabricantes de accesibilidad a terceros independientes de los productos conectados".

Control de gastos

Preguntado por las previsiones que maneja para el mercado nacional, Barea reconoce que el mercado del vehículo nuevo cerrará superando las 1,1 millones de unidades, mientras que para el vehículo de ocasión se esperan 2,2 millones de entregas.

Ahora bien, el presidente de Ganvam reconoce que "estamos viendo que la rentabilidad a lo mejor no es la que nos gustaría. No es una rentabilidad razonable para el nivel de facturación".

"Quizá uno de los problemas que tenemos también dentro de la posventa es el saber medir y controlar los gastos", alega Barea, quien también añade que "la mitad de los talleres está trabajando por debajo de lo que deberían facturar para cubrir con su mano de obra los costes laborales".

"Los costes laborales se han disparado, el ambiente, la tecnología, la prevención de riesgos", explica el directivo.

Otro problema al que se enfrentan los talleres es la falta de personal. "No es un tema del sector del automóvil, sino de todos los sectores económicos", afirma Barea.

"Ahora bien, en el automóvil y en los vehículos industriales ya no es que falte personal formado, sino que falta personal que quiera trabajar" hace hincapié.

Preguntado por la llegada al mercado de las marcas chinas, Barea reconoce que "estas firmas entrantes alguna llega a los dos dígitos de rentabilidad" por lo que "están dando negocio a las propias redes que ya están implantadas".

De cara al mes de noviembre, Ganvam llevará a cabo su convención, ExpoGanvam, en la que "se pondrá en valor la figura del empresario como motor de empleo y generación de riqueza".