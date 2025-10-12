Un experto en inversión, sobre tener plazas de garaje, cobra 450 euros al mes : "Dan poca guerra y los encuentro baratitos"

Con las ciudades cada vez más masificadas no es sorprendente que los sitios para aparcar escaseen. Por esta razón, muchos conductores buscan una plaza donde guardar su vehículo, no solo para protegerlo, sino por comodidad.

Aunque como todo, los precios están subiendo y los garajes no son la excepción. En España los precios subieron un 10,2% alcanzando los 13.770 en 2024, mientras que el año anterior el precio era de 12.495 euros, según los datos que publicó Europa Press de Fotocasa.

¿Es rentable comprar un garaje? Bien, a través de su cuenta en redes sociales, @jabaeconomic, confirma que para él sí que lo es. "Los gastos de los garajes son anuales y las derramas que suelen tener son mínimas", afirma, comentando que hace poco tuvo una, pero le salió rentable, ya que se duplicó el precio de los mismos.

Rentabilidad

Por otro lado, admite que depende de la comunidad, pero que en su caso en esa paga bastante, admitiendo que es una cuantía de 150 por garaje; sin embargo, también confirma que hay otras en las que solo debe abonar 50 euros.

En cuanto al alquiler que cobra por ellas, el experto admite que la cuantía asciende a 450 euros al mes, confirmando su rentabilidad de este modo en sus redes sociales.

Un dilema que puede surgir en la actualidad son las normativas para todos aquellos conductores que dispongan de un vehículo eléctrico.

Existe la posibilidad de que los garajes generen el llamado derecho a admisión, con el que determinar si quieren incluir en ellos vehículos electrificados o no. Aunque esto solo puede suceder en aquellos de uso público y no residencial.

Para ello se debe disponer de una justificación técnica y objetiva que declare que existe un riesgo grave e incontrolable, con lo que prohibir la entrada no es suficiente. El temor por parte de los demás usuarios del mismo.

De la misma manera que si esto sucede, se puede solicitar una justificación por escrito e incluso contactar con la oficina de información al consumidor.