Juan José, mecánico sobre el ahorro de combustible: "Es lo más tonto y es una de las causas de que tu coche gaste más"

Con el evidente aumento del precio de los carburantes, muchos conductores buscan alternativas asequibles para llenar sus depósitos, ahorrándose unos céntimos con ello. Algo que se hará aún más evidente con la nueva normativa europea.

A partir de 2027, el mercado energético verá sus cimientos afectados con un impacto en los precios de la gasolina, pudiendo aumentar hasta 45 céntimos el litro. Lo que afectará a multitud de sectores a lo largo de la economía española.

Por ello, para que todos los conductores puedan sacar el máximo provecho a sus repostajes, analizamos la opinión de un experto en la materia. Juan José, mecánico desde sus redes sociales. "Me da igual que sea diésel o gasolina o eléctrico. Si quieres que tu vehículo gaste menos y no gastarte ni un euro, te voy a enseñar cómo", confirma el experto.

Imagen de un área de servicio. Getty Images

El mecánico se refiere a la presión de las ruedas. "Es una de las causas de que tu coche gaste más". Esto se debe a que cuando una rueda está gastada, la superficie de rozamiento es mucho mayor, por lo que le cuesta mucho más moverse.

Esto se ve reflejado en un aumento del gasto de combustible. A lo que el experto suma, que los neumáticos son un componente que la mayoría de conductores deja en el olvido, aunque todo depende de la antigüedad de la goma y el desgaste que tenga. De este modo lo muestra a través de sus redes sociales.

Según las gasolineras bp España, esta pérdida puede ocasionar un desperdicio de hasta un depósito completo al año. Por supuesto, aparte de este, hay otra serie de consejos muy útiles.

Según la marca de coches Toyota recomiendan la planificación de los viajes, con lo que no presionar demasiado el depósito, además de un buen equilibrio en el uso del aire acondicionado, según ellos la temperatura ideal son 21 grados.

Otro dato de gran relevancia es que a partir de una velocidad de 50 km/h es mejor utilizar el aire acondicionado que las ventanillas bajadas. Esto es debido a que a partir de este ritmo de marcha, el consumo generado por la fricción de las ventanillas se dispara.

Ciertamente, la anticipación ayudará considerablemente, los acelerones para volver a frenar en los siguientes metros se convierten en una pérdida de combustible innecesaria. Sin duda, no hace falta nombrar el ahorro que supone una velocidad constante.

Un truco relevante es el uso del freno motor evitando de este modo un desgaste en las pastillas de freno, se debe utilizar en bajadas pronunciadas.

Por otro lado, si el vehículo es híbrido, la ventaja de ahorro es evidente, algo crucial para la reducción del gasto es el tipo de conducción, la agresividad, siempre irá de la mano del gasto, en este caso.