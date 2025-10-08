Hasta 600 euros y prisión es a lo que se puede enfrentar un conductor de 62 años por circular a 237 km/h en la A-8

El pasado jueves 11 de septiembre un hombre de 62 años fue interceptado por la Guardia Civil circulando a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico (A-8), en el término municipal de El Franco, situada a unos 20 kilómetros de Ribadeo, municipio de la provincia de Lugo.

El conductor, vecino de Tineo, fue detenido por los agentes del Destacamento de Tráfico de Luarca en un control de velocidad, cuando superaba en 117 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en la vía. En ese punto en concreto, durante los últimos once meses del año, se ha detectado a al menos tres conductores a altas velocidades.

Tras el punto de control interceptaron al vehículo, identificándolo. Se muestra ante él un presunto delito contra la seguridad vial, concretamente en el apartado de circular a más de 80 kilómetros por hora en una vía interurbana. El investigado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Castropol.

Consecuencias

Si analizamos lo que se supone de este delito, aparte de la retirada del permiso de circulación de uno a cuatro años, el Código Penal determina una pena de prisión de entre 3 y 6 meses, multas de seis a doce meses o incluso trabajos a la comunidad en un tiempo de 31 a 90 días.

Desde Europa Press confirman las recomendaciones de la Guardia Civil, además de la Jefatura Provincial de Tráfico, recordando que circular a 237 kilómetros por hora es un riesgo evidente y especialmente durante las horas nocturnas. Ante esta situación, piden responsabilidad para los conductores para proteger la vida de todos en las carreteras.

Además del delito, este acto es considerado grave, lo que conlleva una multa de 600 euros con pérdida de seis puntos. Si además se considera que ha habido conducción temeraria según el artículo 380 del Código Penal, las consecuencias aumentan hasta 5 años de prisión, multa de hasta 24 meses y privación del derecho a conducir en 10 años, según el propio Race.

La propia Dirección General de Tráfico determinó en su última campaña de vigilancia contra los excesos de velocidad en agosto un ligero aumento de los conductores denunciados por esta razón. El 53% circulaban por autopistas y autovías, mientras que el 44,9% lo hacían por carreteras convencionales.

De la misma manera, confirmaban que uno de cada 4 siniestros mortales en 2024 fue a consecuencia de las altas velocidades de los conductores, concretamente supone el 24% de los casos. Confirmaban también que el 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites establecidos.

Por ello, la DGT, ha tomado cartas en el asunto mediante los nuevos puntos de control de velocidad con sus 122 nuevos puntos en 2025, a lo que se suman las distintas campañas periódicas.