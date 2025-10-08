España no cumple los objetivos de puntos de recarga de 2025: la red crece pero sólo llega al 25% de lo previsto

España avanza en el despliegue de su red de puntos de recarga de acceso público. Lo cierto es que pese a que el avance se consolida, este aún es insuficiente a la hora de cumplir con los objetivos marcados para este 2025.

En lo que va de año, la red pública de puntos de recarga se ha incrementado un 34,5%, hasta alcanzar los 13.382 postes nuevos, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac). Aunque se ha incrementado el número, esta cifra supone que el avance de puntos instalados este 2025 para llegar al objetivo de 91.000 partiendo del cierre de 2024 (con 38.725 puntos) aún se sitúa en el 25,6%.

En total, la red pública de puntos de recarga acumula 66.750 puntos. Una cifra que supone superar el objetivo marcado para 2024, pero que aún dista mucho de cumplir la meta fijada para el presente ejercicio.

Con todo, cabe destacar que del total de puntos instalados en el mercado nacional, 14.643 se encuentran inoperativos debido a los trámites burocráticos que dependen de las aprobaciones pertinentes de las distintas Administraciones públicas.

En román paladino, esto implica que el 22% de los puntos instalados en España está fuera de servicio.

Con esto, España cuenta con un total de 52.107 puntos de recarga públicos al cierre de los nueve primeros meses del año.

En el tercer trimestre del año, la infraestructura pública de recarga registró un crecimiento del 8,8% frente al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 4.215 nuevos puntos de recarga de acceso público. Se trata del segundo mayor incremento desde 2020.

Puntos insuficientes

Ahora bien, pese al incremento de la red de puntos de recarga de acceso público, esta sigue siendo insuficiente.

El objetivo contemplado en la hoja de ruta legislativa presentada por la Comisión Europea Fit for 55 establece que España tendría que cerrar con 91.000 puntos de recarga de acceso público.

Al cierre de septiembre, el número de puntos operativos supone que se han completado el 57,2% del objetivo para el presente ejercicio, cifrado en 91.000 puntos.

El objetivo para el cierre de la década se sitúa en los 300.000 puntos de recarga de acceso público. Pues bien, el porcentaje de puntos operativos para 2030, partiendo de los disponibles al cierre de 2024, se sitúa en el 5,1%.

Faltan puntos de alta potencia

Pese al importante impulso experimentado en el tercer trimestre del año, cabe destacar que el 31% de la infraestructura cuenta con potencias superiores a los 22 kW (carga lenta). El objetivo marcado por la patronal de cara al presente ejercicio era alcanzar el 47% para estas potencias.

En lo que va de año, el número de puntos de recarga de acceso público de hasta 22 kW de potencia se sitúa en los 36.151, de los que 2.792 se instalaron durante el tercer trimestre del año. Esto implica que el 69,3% de la infraestructura pública de recarga requiere tiempos mínimos de tres horas.

Los puntos con potencias comprendidas entre los 22 kW y los 150 kW alcanzaron los 10.837 al cierre de septiembre, lo que supone el 20,8% de la red. Estas potencias requieren tiempos de recarga de entre 27 minutos y tres horas.

El debe de la infraestructura pública de recarga se mantiene en los puntos de alta potencia, es decir, aquellos con más de 150 kW, los cuales suponen el 9,8% de la red.

Al cierre del tercer trimestre del año, se encuentran operativos un total de 3.039 puntos con potencias de entre 150 y 250 kW, los cuales requieren recargas de entre 27 y 15 minutos.

Desde la patronal reconocen que el despliegue de los puntos de recarga de al menos de 150 kW es "fundamental" para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera.

Pero los puntos con estas potencias también son trascendentales para el transporte pesado de mercancías y personas, dado que los vehículos dedicados a este fin comienzan a cargar en potencias de 150 kW. Asimismo, los puntos con potencias superiores a los 250 kW alcanzaron al cierre de septiembre los 2.080. De hecho, siete de cada 10 puntos de recarga de acceso público de alta potencia corresponde a proyectos de fabricantes automovilísticos.