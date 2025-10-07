Carlos Garrido advierte sobre la luz de emergencia V-16: "Es desconocida de forma generalizada para la sociedad"

Las distracciones al volante se posicionan como un factor recurrente en los siniestros de tráfico, 406 casos se produjeron en 2024, por ello, ante esta situación la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado cartas en el asunto.

Para ello han implantado una campaña contra las distracciones. A los nuevos cambios como las nuevas y renovadas señales se suma la implantación de la Luz V-16, una medida que comenzará a partir del 1 de enero de 2026.

Sin embargo, el 65% de los conductores desconoce los detalles de esta nueva normativa, según el estudio "Conocimiento, actitudes y comportamiento de compra de los conductores españoles en relación con la nueva luz de emergencia conectada V-16 obligatoria", realizado por OSRAM.

Presentación de la luz V-16. DGT

En el evento que ha tenido lugar hoy 7 de octubre en Madrid, desde OSRAM alertan sobre la magnitud de este dato, denominándolo como “alarmante”. De la misma manera, confirman que casi el 40% de los automovilistas españoles no tiene claro el impacto que tendrá esta normativa.

Carlos Garrido, gerente de ventas de OSRAM: "Los resultados muestran que, a poco menos de tres meses de su entrada en vigor, la nueva normativa sobre señalización en carretera es desconocida de forma generalizada".

Así mismo, confirman que un 88% de los españoles continúa utilizando los tradicionales triángulos de seguridad como alternativa principal para señalizar en carretera, los cuales dejarán de ser válidos el próximo primer día de 2026.

Importancia de su certificación

Más del 30% de los conductores afirma desconocer las multas por incumplir esta nueva norma. La luz V-16 debe estar conectada y certificada, si no es así, podría conllevar una sanción económica de hasta 200 euros.

Es realmente importante que cumpla con la certificación oficial. Desde OSRAM alertan sobre el aumento de las ofertas en este artículo. Aunque afirman que el 23% de los encuestados reconoce no saber diferenciar entre una luz certificada y la que no, ante ello el 73% está preocupado por comprar un producto falso o no homologado.

Esta debe contar con conectividad y certificación de la DGT 3.0 para poder cumplir con dicha normativa. Por su parte, el grupo OSRAM, especializado en iluminación y sensores, proponen el LED guardian ROAD FLARE Signal V16 IoT.

Se trata de un dispositivo certificado y conectado que emite una luz 360 grados, gracias a sus 10 LED de alta potencia y duración. Su batería aguanta hasta dos horas y media, alcanzando una distancia de 1.000 metros y siempre informará de manera anónima.

Se caracteriza por su diseño compacto para guardarlo directamente en la guantera. Su información se enviará cada 100 segundos y dejará de hacerlo cuando esta se apague, cuenta con una tarjeta SIM integrada para transferir los datos.

De este modo se podrá avisar a otros conductores conectados, además de a través de los paneles de información pública más cercanos.

Este dispositivo en concreto cuenta con un indicador de batería con una pila de 9 voltios incluida. Para cargarla simplemente se debe girar la tapa hacia la izquierda, con lo que se podrá cambiar su batería alcalina.

Ellos mismos ven este cambio como un avance significativo en la seguridad vial, mejorando la visibilidad a la vez que el riesgo para el conductor, ya que se colocará sin necesidad de salir del vehículo gracias a su base magnética que facilita la fijación.