Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para recortar costes fijos

Renault planea despedir a 3.000 trabajadores de su plantilla en distintas secciones de la compañía, entre las que no se incluirían los empleos en sus fábricas de producción, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la compañía.



Estos despidos, tal y como ha adelantado el medio francés l’Informe, se encuentran todavía en una fase inicial y se enmarcan dentro de un plan para recortar costes fijos, con el fin de agilizar procesos, fruto de la situación actual del sector de la automoción.



Por el momento, no se sabe a qué áreas afectarían estos despidos, aunque podría darse en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas o Marketing, principalmente en la sede central de Renault en París, según informa el medio francés.

