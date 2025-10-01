Rodrigo Segura, camionero: "Antes ganaba 1.100 euros como electrónico, pero aquí no bajo de 2.000 euros al mes"

En el contexto laboral de los jóvenes en España, muchos no encuentran salidas a pesar de tener un alto grado de estudio, por ello buscan otras alternativas altamente demandadas y que actualmente escasean.

Esto se ve reflejado en los datos de 2023, donde se ve que el 41 % de la población de entre 25 y 64 años tiene estudios superiores, 6,3 puntos por encima del dato de la Unión Europea. A pesar de esto, según Statista, la tasa de paro juvenil es de un 24 % en España, algo extremadamente alto.

Por ello hoy traemos un caso dentro del sector de la automoción que aclara esta situación. Rodrigo Segura, camionero con 26 años, cinco en esta profesión. El conductor decidió entrar en este sector laboral tras estudiar un grado superior de electrónica.

Imagen del empleo de segura como electrónico. Rodrigo Segura.

Con esta titulación comenzó a trabajar en una empresa de ingenieros donde les ayudaba en sus proyectos encargándose del mantenimiento electrónico. "Me hubiera gustado seguir trabajando ahí, pero me hicieron un contrato en prácticas para tres años por 1.100 euros y aquí no he bajado de 2.000 euros, netos", asegura en conversación para El Español.

A lo que se sumó la llegada de la pandemia y al tener la edad para sacarse el permiso de circulación de camión, decidió optar por esta vía. "Mi familia siempre se ha dedicado a la logística", admite, argumentando una de las razones por las que tomó esta decisión.

Imagen del material trasportado por Segura. Rodrigo Segura

Segura comenzó transportando paquetería, frigoríficos y medicinas, aunque con el paso del tiempo comenzó en el sector de mercancía a granel hasta que hoy en día se encarga de trasladar transporte especial para la empresa en la que trabaja. "Maquinaria de 60 y 70 toneladas", afirma.

En cuanto al estilo de vida, declara que él mismo ha llegado a hacer viajes internacionales de cuatro o cinco días, Madrid-París; sin embargo, en la actualidad duerme en casa todos los días, antes solía ser tan solo uno a la semana, por lo que depende de cada trabajador la posibilidad de tener conciliación familiar.

Modelo del camión

Segura nos da los detalles del camión que él utiliza diariamente. Se trata de una MAN, modelo TGX, esta cuenta con una potencia de hasta 520 CV.

En cuanto a su motor, es el MAN D-2676 520 Euro 6e de 12,4 litros y seis cilindros en línea. El ejemplar posee una transmisión Tipmatic automatizada ZF de 12+2 velocidades con retarder, y la cabina de serie es la GX de techo alto, nos confirma el conductor.

Un modelo muy reconocido por su eficiencia en cuanto a combustible. El modelo Man TGX fue galardonado como el "camión sostenible del año" en 2024, en Italia, en el que también se destaca su confort y sistemas de asistencia.

Su confort es algo que nos confirma el experto, haciendo referencia a que él mismo ha trabajado con siete camiones diferentes, pero que este ejemplar, el cual estrenó en 2023, es su favorito de todos los que ha conducido.